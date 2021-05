Európsky parlament žiada reformu pravidiel envirozodpovednosti

Poslanci kritizujú nízku mieru vyšetrovania a stíhania trestných činov proti životnému prostrediu.

20. máj 2021 o 20:55 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na posilnenie existujúcich pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti environmentálnej zodpovednosti podnikov s cieľom predchádzať či aspoň obmedziť škody na životnom prostredí. Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Európsky parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia požaduje novelizáciu smernice o environmentálnej zodpovednosti (ELD) a smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu (ECD). Zmeny by podľa poslancov mali zvýšiť dôveru občanov v platné pravidlá EÚ a posilniť proces ich uplatňovania. Zamerať by sa mali aj na efektívnejšiu prevenciu a nápravu škôd na životnom prostredí.

Poslanci vyjadrili poľutovanie nad nízkou mierou odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov proti životnému prostrediu, ktoré predstavujú štvrtú najrozšírenejšiu formu trestnej činnosti na svete.

Parlament v tejto súvislosti vyzval na zvýšenie odbornej spôsobilosti zodpovedných orgánov vrátane prokurátorov a sudcov s cieľom účinnejšie postihovať environmentálnu trestnú činnosť. Zákonodarcovia tiež požadujú rozšírenie mandátu Európskej prokuratúry tak, aby do jej pôsobnosti spadali aj trestné činy proti životnému prostrediu.



EP dôrazne odsúdil akékoľvek formy násilia, obťažovania alebo zastrašovania obhajcov environmentálnych ľudských práv. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty, aby zabezpečili riadne a účinné vyšetrenie a stíhanie týchto činov.

Plénum tiež prijalo samostatné uznesenie, prostredníctvom ktorého poslanci vyzvali EÚ na poskytnutie podpory a ochrany obhajcom environmentálnych práv a uznanie „ekocídy“ za medzinárodný trestný čin podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.



„Po takmer dvadsiatich rokoch nastal čas na modernizáciu smernice o environmentálnej zodpovednosti vo forme nariadenia, ktoré sa zameria na prevenciu a znižovanie rizika. Rovnako dôležité sú aj opatrenia, ktoré zaistia, že účet v prípade vzniku škôd nakoniec nezaplatia daňoví poplatníci. V neposlednom rade - s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky - navrhujeme, aby bola v Komisii zriadená pracovná skupina EÚ pre smernicu o environmentálnej zodpovednosti, ktorá by členským štátom pomohla harmonizovať presadzovanie pravidiel na celom vnútornom trhu,“ vyhlásil spravodajca Antonius Manders.



Komisia počas stredajšej plenárnej rozpravy oznámila, že v súčasnosti pripravuje novelizáciu smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu. Exekutíva EÚ by sa čoskoro mala pustiť aj do hodnotenia ustanovení smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktoré v súlade s princípom lepšej právnej regulácie predchádza úvahám o novelizácii platnej legislatívy.