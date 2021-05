Bashir získal rozhovor s princeznou Dianou vďaka podvodu

Bashir sfalšoval dokumenty a neskôr o nich klamal manažérom BBC.

20. máj 2021 o 21:29 SITA

LONDÝN. Novinár BBC využil „lstivé správanie", aby si v roku 1995 zabezpečil šokujúci rozhovor s princeznou Dianou. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania, ktoré zverejnili vo štvrtok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhovor podvodom

Martin Bashir svojím konaním „vážne porušil" smernice vysielateľa. Podľa zistení sfalšoval dokumenty, aby sa dostal k rozhovoru a neskôr o nich tiež klamal manažérom BBC. Interné vyšetrovanie BBC z roku 1996 v novej správe označili za „žalostne bezvýsledné".



Vyšetrovacia správa podľa Britskej vysielacej spoločnosti ukazuje „jasné zlyhania". „Mrzí nás to," skonštatovali v súvislosti s vyšetrovaním zástupcovia BBC.



Bashir označil sfalšovanie dokumentov za hlúpe a ospravedlnil sa zaň, no tvrdí, že to nemalo žiadny vplyv na Dianino rozhodnutie poskytnúť mu rozhovor. To podľa neho potvrdzuje aj vlastnoručne napísaný odkaz od Diany z decembra 1995. Na interview je podľa vlastných slov „nesmierne hrdý".

Prehovorila o manželstve

Bashirov rozhovor s Dianou pre reláciu Panorama bol v tom čase pre BBC obrovským úlovkom. Princezná v ňom povedala slávnu vetu o tom, že v manželstve „boli traja". Bolo to tiež prvý raz, čo člen kráľovskej rodiny takto otvorene prehovoril o živote v nej - diváci si mohli vypočuť, ako rozpráva o nešťastnom manželstve s princom Charlesom, ich aférach i jej boji s bulímiou.

Súvisiaci článok Odborníčka na kráľovskú rodinu: Meghan nie je Diana. S Harrym skončia odvrhnutí Čítajte

Dianin brat, gróf Spencer však neskôr kritizoval taktiky, ktoré Bashir použil a po tom, ako s týmito obvineniami vyšiel na verejnosť, objednala si BBC vlani nezávislé vyšetrovanie.



Diana sa s Charlesom rozviedla v roku 1996 a v roku 1997 zahynula pri autonehode v Paríži, keď ju prenasledovali paparazzi. Charles sa v roku 2005 zosobášil s Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu.



Päťdesiatosemročný Bashir minulý týždeň zo zdravotných dôvodov odišiel z BBC. Trpí vážnymi následkami ochorenia COVID-19. Okrem rozhovoru s Dianou je známy aj vďaka interview s Michaelom Jacksonom z roku 2003.