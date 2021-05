Snemovňa reprezentantov schválila nové vyšetrovanie útoku na Kapitol

Na prijatie legislatívny v Senáte však budú demokrati potrebovať aj podporu republikánov.

20. máj 2021 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila návrh na zriadenie komisie, ktorá by vyšetrovala januárové nepokoje vo washingtonskom Kapitole.

Demokratom, ktorí majú Snemovňu pod kontrolou, sa to podarilo s pomocou republikánov v pomere hlasov 252 za a 175 proti.

Postojom lídrov Republikánskej strany a exprezidenta Donalda Trumpa sa vzoprelo 35 republikánov, informuje spravodajský portál BBC.



Stredajšie hlasovanie bolo vnímané ako test lojality republikánov k niekdajšiemu prezidentovi. Medzi 35 republikánmi, ktorí hlasovali za komisiu, boli všetci desiati členovia strany, ktorí po nepokojoch hlasovali za impeachment Trumpa.

Legislatíva však nemá priaznivé vyhliadky v Senáte, kde demokrati budú potrebovať pre prijatie desať republikánskych hlasov. Líder senátnych republikánov Mitch McConnell návrh nazval tendenčným.

Jeho zástupca John Thune zase vyjadril obavy, že by sa vyšetrovanie zmenilo na politickú zbraň vo volebnom cykle v roku 2022. Samotný Trump vyzval republikánov, aby hlasovali proti „demokratickej pasci“.

Vyšetrovanie nepokojov by sa malo konať po vzore komisie, ktorá vyšetrovala teroristické útoky z 11. septembra 2001.

Mal by vzniknúť desaťčlenný orgán, rovnomerne rozdelený medzi dve hlavné strany, ktorý by do konca roka poskytol odporúčania na to, ako predísť ďalšej takejto udalosti.

Podporovatelia Trumpa, ktorý opakovane tvrdí, že mu víťazstvo vo vlaňajších prezidentských voľbách ukradli, vtrhli 6. januára do Kapitolu Spojených štátov, aby zmarili potvrdenie víťazstva prezidenta Joea Bidena.

Počas nepokojov zomrela žena, ktorú postrelila polícia, keď sa snažila dostať do sály Snemovne reprezentantov, dvaja protestujúci zomreli na zlyhanie srdca a jeden na predávkovanie amfetamínom.

Deň po nepokojoch zomrel na mŕtvicu aj policajt, ktorý sa dostal do stretov s výtržníkmi, a neskôr si svoje životy vzali aj ďalší dvaja policajti.

Odbory kapitolskej polície uviedli, že jeden policajt pri nepokojoch prišiel o oko a ďalší utrpeli zranenia mozgu.