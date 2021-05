Vakcíny proti koronavírusu vytvorili aj nových miliardárov

Medzi novými miliardármi sú aj riaditelia farmaceutických firiem Moderna a BioNTech.

20. máj 2021 o 8:57 TASR

PARÍŽ. Vďaka ziskom z predaja vakcín proti koronavírusu sa najmenej deväť ľudí stalo miliardármi, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na alianciu bojujúcu za zrušenie vakcinačných patentov.

Medzi novými miliardármi sú napríklad riaditelia farmaceutických firiem Moderna a BioNTech, ako aj traja zakladatelia čínskej firmy na výrobu vakcín CanSino Biologics.

"Deviati noví miliardári majú dohromady majetok v hodnote 15,8 miliardy eur, čo je dosť na to, aby sme zaočkovali všetkých ľudí v krajinách tretieho sveta 1,3-krát," píše sa vo vyhlásení aliancie The People's Vaccine.

Globálne zrušenie patentov na vakcíny proti koronavírusu by podľa mnohých urýchlilo výrobu vakcín, čo by pomohlo k posilneniu ich dodávok do chudobných krajín.

Za ich zrušenie už vystúpili USA, francúzsky prezident Emanuel Macron, ale aj pápež František.

Proti ich zrušeniu sú však hlavní výrobcovia liekov. Argumentujú tým, že by išlo o precedens, ktorý by mohol ohroziť inovácie v budúcnosti, a trvajú na tom, že tento krok by výrobu vakcín neurýchlil.