Lietadlo diktátora Ceausescua ide do dražby

19. máj 2021 o 15:23 SITA

BUKUREŠŤ. Lietadlo, ktoré niekdajší rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceausescu používal na oficiálne cesty, bude 27. mája predmetom dražby.

Ako uviedla aukčná sieň, vyvolávaciu cenu stroja určili na 25-tisíc eur.

Rombac 1-11 s kapacitou 119 miest bol jedno z deviatich takýchto prúdových lietadiel vyrobených v Rumunsku na základe britskej licencie pred rokom 1989.

Ceausescu ho používal na oficiálne cesty v rokoch 1986 až 1989, počas posledných troch rokov jeho vlády trvajúcej desaťročia.

V rovnaký deň pôjde do aukcie s rovnakou vyvolávacou cenou aj ďalší stroj Rombac 1-11 používaný Ionom Iliescuom, ktorý sa ujal moci po páde komunizmu v roku 1989.

Ako uviedla Alina Panicová, manažérka pre styk s verejnosťou v aukčnej sieni Artmark, obe lietadlá „sú považované za klenoty rumunského leteckého priemyslu“.

Pre „extrémnu vzácnosť a význam týchto dvoch lietadiel pre technickú históriu Rumunska“ boli tieto lietadlá tento rok zaradené do kategórie „pokladov“ mobilného kultúrneho dedičstva Rumunska.

Podľa zákona nemôžu opustiť krajinu a ten, kto ich vlastní, ich musí udržiavať.

„Sú to prakticky malé múzeá. Mohli by prilákať veľa turistov, dokonca aj ľudí z celého sveta,“ dodala Panicová.

Rumunsko bolo prvým komunistickým štátom po Sovietskom zväze, a dokonca pred Čínou, ktorý začal vyrábať osobné lietadlá.

Prvý Rombac slávnostne spustili do prevádzky v januári 1983 letom z Bukurešti do Temešváru. Prvý medzinárodný let sa uskutočnil o dva mesiace neskôr do Londýna.

Ceausescu sa dostal k moci v roku 1965 a v krajine vládol železnou päsťou až do povstania proti komunistickému režimu v roku 1989. Po súdnom procese ho spoločne s manželkou Elenou popravili na Štedrý deň toho istého roku.