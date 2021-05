Hamas buduje školy aj rakety. Ako fungujú teroristi z Gazy

Za militantov hovoria lídri z exilu, skutočnú moc má muž v úkryte.

19. máj 2021 o 17:37 Washington Post, Adam Taylor, Claire Parkerová

GAZA. Izraelské nálety začiatkom nedele zničili budovu v meste Chán Junis, ktoré leží na juhu pásma Gazy. Podľa izraelských predstaviteľov bol cieľom útoku dom a kancelária politického vodcu Hamasu v Gaze Jehíju Sinwara.

Nie je jasné, či mal Izrael v úmysle zabiť Sinwara, alebo len vyslať signál, že to môže kedykoľvek urobiť. Musel totiž vedieť, že lídri Hamasu sa pri podobných konfliktoch vždy schovávajú mimo domova.

V pondelok najvyšší izraelský veliteľ novinárom povedal, že Sinwar pri útoku nezomrel, ale že on a ďalší vodcovia Hamasu „boli a zostávajú na muške Izraela“.

Ako najvyšší politický predstaviteľ v Gaze, ktorého si Hamas vybral v tajných voľbách v roku 2017 a vo funkcii ho tento rok potvrdil, môže byť Sinwar najbližšie k tomu, čo by sa dalo označiť za lídra palestínskeho územia. Akýsi ekvivalent izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Zatiaľ čo Netanjahu poskytuje vyhlásenia v televízii a informuje na sociálnych sieťach, Sinwar sa uchýlil do ilegality a počas najťažších bojov v Gaze od roku 2014 je ticho.

Namiesto toho v mene Hamasu hovorí Ismaíl Haníja, bývalý politický líder Gazy, ktorý dnes pôsobí ako najvyšší predstaviteľ hnutia v Katare, a Muhammád Daíf, šéf ozbrojeného krídla.

Sinwar, napriek povesti, ktorú si získal počas svojho pôsobenia vo funkcii vojenského vodcu Hamasu a počas dvadsiatich dvoch rokov v izraelskom väzení, prekvapil od roku 20017 analytikov pragmatickým politickým prístupom. Práve on môže byť kľúčovou postavou rokovaní o prímerí.

Kto je Jehíja Sinwar?

Sinwar sa narodil v utečeneckom tábore v Chán Junis v roku 1962, pásmo Gazy bolo v tom čase pod egyptskou kontrolou. Najprv bol študentským lídrom, v 80. rokoch sa stal jedným z prvých veliteľov ozbrojeného krídla Hamasu.

Izrael ho uväznil trikrát - v rokoch 1982, 1985 a 1988. Za to, že bol strojcom únosu a zabitia dvoch izraelských vojakov dostal po poslednom odsúdení doživotný trest. Po dvadsiatich dvoch rokoch sa však po výmene zajatcov dostal na slobodu.

V Gaze sa stal pre svoje vojenské zázemie a čas strávený vo väzení legendou, mal navyše silné väzby v miestnej komunite. Keď sa v roku 2017 dostal do najvyššej politickej pozície v Gaze, mnohí analytici to vnímali so znepokojením. Teraz niektorí priznávajú, že zmenili názor.