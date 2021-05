Najväčší výrobca vakcín obnoví vývoz do zahraničia až koncom roka

Pre Serum Institute of India je prioritou domáci trh.

19. máj 2021 o 6:45 TASR

NAÍ DILLÍ. Farmaceutická spoločnosť Serum Institute of India (SII) v utorok informovala, že vývoz vakcín proti koronavírusu do ostatných krajín sveta - aj prostredníctvom distribučného programu COVAX - pravdepodobne obnoví až ku koncu roka 2021.

Informovala o tom agentúra AP.

Spoločnosť SII v marci pozastavila vývoj vakcíny od firmy AstraZeneca, ktorú v Indii vyrába pod názvom Covishield.

Urobila tak z dôvodu zvýšeného dopytu po vakcínach na domácom trhu, keďže viacero štátov začalo vtedy hlásiť prudké nárasty prípadov nákazy.

Svetová zdravotnícka organizácia a Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, - ktoré program COVAX na zabezpečenie dávok vakcín aj pre chudobnejšie krajiny koordinujú - vtedy informovali, že v dôsledku tohto rozhodnutia došlo k omeškaniu dodávok zhruba 90 miliónov dávok očkovacích látok určených na export.

Doplnili však, že vývoj by mohol byť opätovne obnovený už v júni.

Indická spoločnosť SII - najväčší výrobca vakcín proti koronavírusu a najväčší zásobovateľ distribučného programu COVAX - na Twitteri v utorok pripomenula, že doteraz do sveta distribuovala viac ako 200 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu.

Podľa jej vyjadrenia tiež prebiehajú rokovania medzi indickou vládou a výrobcami vakcín o možnom obnovení exportu dávok očkovacích látok do zahraničia.

Indická farmakologická spoločnosť potvrdila, že domáci trh je pre ňu naďalej prioritou, avšak dúfa, že so svojimi dávkami vakcíny sa bude môcť podeliť so zvyškom sveta do konca tohto roka, dodáva AP.