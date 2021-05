Na celom svete podali vyše jeden a pol miliardy dávok vakcín

Necelé tri pätiny dostali ľudia v troch krajinách.

18. máj 2021 o 22:35 TASR

PARÍŽ. Na celom svete bolo podaných už viac ako 1,5 miliardy dávok protikoronavírusových vakcín, a to približne po polroku od začiatku masového očkovania.

Vyplýva z údajov zhromaždených agentúrou AFP.

Do utorka 16.30 SELČ podali v 210 krajinách a teritóriách po celom svete 1 500 017 337 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Necelé tri pätiny z nich dostali ľudia v troch krajinách - v Číne (421 miliónov dávok), USA (274 miliónov dávok) a Indii (184 miliónov dávok).

Vzhľadom na podiel zaočkovaných obyvateľov je vedúcou krajinou Izrael, kde obe potrebné dávky dostalo už takmer šesť z desiatich obyvateľov.

Potom nasleduje Spojené kráľovstvo s vyše 54 percentami obyvateľov, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny, Bahrajn s 50 percentami, USA so 48 percentami, Čile so 47 percentami a Uruguaj so 40 percentami.

V EÚ podali doteraz približne 200 miliónov dávok týchto očkovacích látok takmer jednej tretine obyvateľov krajín eurobloku.

Jedna z najväčších krajín Únie - Nemecko, má zaočkovaných 37 percent populácie. Francúzsko zaočkovalo 31 percent obyvateľov, Taliansko 32 a Španielsko 33 percent svojich občanov.

Zatiaľ čo dosiahnutie méty polmiliardy podaných dávok vakcín proti covidu trvalo na svete štyri mesiace, ďalších 500 miliónov dávok bolo podaných za necelý mesiac. Podanie ďalšej polmiliardy dávok a dosiahnutie míľnika 1,5 miliardy trvalo len niečo vyše troch týždňov, píše AFP.

Očkovanie proti koronavírusu zatiaľ neprebieha v 11 krajinách. Šesť z nich je v Afrike: Burkina Faso, Burundi, Stredoafrická republika, Čad, Eritrea a Tanzánia. Ostatnými sú Vanuatu a Kiribati v Oceánii, Severná Kórea a Turkménsko v Ázii a Haiti v Karibiku.