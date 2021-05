Stoltenberg: NATO chce budovať silné partnerstvo so Srbskom

Aliancia plne rešpektuje neutralitu krajiny.

17. máj 2021 o 21:23 TASR

BRUSEL. NATO je odhodlané budovať silné partnerstvo so Srbskom. Uviedol to v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktoré sa uskutočnilo v bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie.

"Srbsko je dlhoročným partnerom našej Aliancie a chcem sa Vám poďakovať za Vašu osobnú angažovanosť v našom partnerstve," povedal Stoltenberg Vučičovi počas spoločnej tlačovej besedy.

NATO je podľa neho odhodlané budovať silné partnerstvo so Srbskom, ale zároveň plne rešpektuje neutralitu tejto krajiny.

"Ako zvrchovaná krajina má Srbsko právo zvoliť si svoju vlastnú cestu. Čelíme spoločným bezpečnostným výzvam a partnerstvo s NATO môže priniesť skutočné výhody Srbsku a jeho občanom a širšiemu regiónu," uviedol Stoltenberg.