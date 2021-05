Viac ako 60 percent ľudí v Nemecku požaduje výraznú zmenu vládnej politiky

Za pokračovanie súčasnej vládnej politiky sa vyslovilo len 14 percent ľudí.

17. máj 2021 o 18:39 TASR

BERLÍN. Väčšina Nemcov - viac ako 60 percent - preferuje výraznú zmenu politického kurzu nemeckej vlády.

Z prieskumu verejnej mienky, ktorý si objednala Bertelsmannova nadácia, vyplýva, že "inú politiku v mnohých oblastiach" požaduje viac ako 67 percent opýtaných. Informoval o tom v pondelok denník Die Süddeutsche Zeitung.

Iné smerovanie politiky vládneho kabinetu si želá 61,5 oslovených - ide o najvyšší počet, aký bol v tomto prieskume od 90. rokov 20. storočia zaznamenaný.

Aktuálne čísla tak hovoria v neprospech koalície konzervatívcov z Únie CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD), ktorí spolu vládnu už osem rokov.

Zmena vlády by bola dobrým riešením podľa 28,3 percent prívržencov CDU/CSU; a naopak, 36,7 percenta stúpencov konzervatívcov si výmenu vlády neželá.

Na vrchnej priečke oblastí, v ktorých ľudia volajú po zmene, je podľa očakávaní ochrana klímy a životného prostredia.

Zmenu politiky v tejto sfére považuje za najdôležitejšiu viac ako 55 percent z vyše 1000 účastníkov prieskumu, ktorý vykonal Inštitút pre demoskopiu so sídlom v meste Allensbach.

Prekvapivo, takmer rovnaký počet ľudí (54 percent) by uvítal zmeny v utečeneckej a integračnej politike.

Ďalšími témami, v ktorých je podľa respondentov potrebná iná než doterajšia politika, sú dôchodky, vzdelávanie, boj proti pandémii COVID-19, bývanie a trh s nehnuteľnosťami.

V Nemecku sa 26. septembra budú konať parlamentné voľby. Približne polovica opýtaných je za to, aby politické strany podali jasné koaličné vyhlásenie.

Jednoznačná väčšina ľudí odmieta možné experimenty so vznikom menšinovej vlády v prípade ťažkých koaličných rokovaní.

Ak by po voľbách nastala takáto situácia, 57 percent Nemcov by podporilo predčasné voľby; s vytvorením vlády bez stabilnej väčšiny by súhlasilo len 20 percent.

Do prieskumu sa v termíne 23. apríla - 6. mája zapojilo dovedna 1028 osôb starších ako 16 rokov.