Do španielskej enklávy Ceuta doplávalo viac ako sto Maročanov

Medzi migrantami boli aj dve rodiny s deťmi.

17. máj 2021 o 16:45 SITA

MADRID. Viac ako sto Maročanov cez noc priplávalo do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky.

Boli medzi nimi aj dve rodiny s deťmi. Hovorca delegácie španielskej vlády v meste uviedol, že skupiny Maročanov nadránom oboplávali vlnolamy v pohraničnej oblasti známej ako Benzú a tiež prišli na pláž Tarajal.



Hovorca nevedel poskytnúť presný počet migrantov, povedal však, že ich je viac ako sto a polícia ich identifikuje.

Tiež podotkol, že španielske úrady komunikujú s marockými orgánmi, ale zatiaľ je príliš skoro na to, aby vedeli povedať, či ich deportujú.



Španielske enklávy Ceuta a Melilla vnímajú mnohí africkí migranti ako vstupný bod do Európy, pričom každý rok riskujú zranenia a dokonca smrť, keď sa snažia dostať cez oplotenie, skrývajú sa vo vozidlách alebo sa pokúšajú oboplávať vlnolamy vyčnievajúce do Stredozemného mora.

Osem kilometrov dlhú pozemnú hranicu Ceuty s Marokom chráni desaťmetrový dvojitý plot a zvyšok územia hraničí s morom.



Aj koncom apríla doplávalo do Ceuty viac ako sto mladých Maročanov. Úrady uviedli, že väčšinu z nich vrátili za menej ako 48 hodín späť do vlasti po tom, ako potvrdili, že sú dospelí.

Španielsko totiž neudeľuje Maročanom azylový status, ale deťom - migrantom bez sprievodu umožňuje zostať v krajine pod vládnym dohľadom.