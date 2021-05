Na brehu Gangy našli stovky pochovaných tiel

Podľa niektorých sú to obete ochorenia COVID-19.

16. máj 2021 o 11:46 SITA

DILLÍ. Dážď na severe Indie odhalil na brehu rieky Ganga plytké hroby, v ktorých ležia stovky mŕtvych tiel. Podľa niektorých informácií sú to obete ochorenia COVID-19.

Prípad už vyšetruje polícia, ktorá miestnych upozornila, aby sa k telám nepribližovali. "Sme tu, aby sme vám pomohli vykonať posledné obrady," hlásili cez reproduktory z člnov a džípov policajti.

Prípad sa stal v meste Prajágrádž v štáte Uttarpradéš.

Chudobní ľudia dávajú telá do riek pre nedostatok financií

Hovorca tamojšej vlády v nedeľu odmietol mediálne správy, že za uplynulé dva týždne vytiahli z riek viac ako tisíc tiel obetí COVID-19. "Prisahám, že tieto telá nemajú nič spoločné s COVID-19," vyhlásil.



Povedal, že niektorí dedinčania nespálili telá mŕtvych príbuzných z "náboženských tradícií súvisiacich s určitými obdobiami" a namiesto toho ich dali do riek alebo zakopali do hrobov na brehu.



Predstaviteľ filantropickej organizácie, ktorá pomáha spopolňovať mŕtvych, povedal, že na vidieku je veľmi veľa obetí ochorenia a chudobní ľudia dávajú telá do riek, pretože nemajú peniaze na posledné obrady a drevo potrebné na kremáciu. Jej cena sa pritom strojnásobila na 15-tisíc rupií (v prepočte približne 170 eur).

Po rekordných nárastov sa situácia stabilizovala

Úrady minulý týždeň vytiahli 71 tiel, ktoré vyplavila rieka Ganga v susednom štáte Bihár. V dôsledku pokročilého rozkladu sa im nepodarilo zistiť príčinu smrti.



Desiatky tiel našli zakopaných v piesku na dvoch miestach v okrese Unnao v Uttarpradéši. V súčasnosti sa snažia zistiť dôvod úmrtia.



Uttarpradéš a Bihár majú dokopy 358 miliónov obyvateľov a patria k najviac zasiahnutým oblastiam v krajine. Dedinčania sa snažia dostať pacientov s COVID-19 do miest, no mnohí po ceste zomrú.



Vládny odborník uviedol, že po týždňoch rekordných nárastov sa situácia stabilizovala. V nedeľu ministerstvo zdravotníctva ohlásilo 311 170 nových potvrdených prípadov nákazy za jeden deň, čo je o 326 098 menej oproti sobote.



Za rovnaký čas zomrelo 4077 pacientov, čím sa celkový počet mŕtvych vyšplhal na 270 284. Odborníci však stále tvrdia, že čísla sú reálne značne vyššie.