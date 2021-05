Berlusconiho prepustili z milánskej nemocnice

Hospitalizovaný bol pre komplikácie súvisiace s nákazou koronavírusom, ktorú vlani prekonal.

15. máj 2021 o 21:09 TASR

RÍM. Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho prepustili v sobotu z milánskej nemocnice, kde ho v utorok hospitalizovali pre komplikácie súvisiace s nákazou koronavírusom, ktorú vlani prekonal.

Politikovi (84), ktorého v priebehu roka hospitalizovali už štyrikrát, sa podarilo milánsku Nemocnicu sv. Rafaela opustiť tak, že sa vyhol davu novinárov a fotografov, ktorí ho čakali pred jedným z hlavných vchodov, píše agentúra AFP.

"Už sa nemôže dočkať na to, kedy sa vráti k plnej činnosti," uviedol po Berlusconiho prepustení Antonio Tajani, jeho kolega zo strany Vpred Taliansko (Forza Italia) a bývalý predseda Európskeho parlamentu.

Silvio Berlusconi bol desaťročia ústrednou postavou verejného života v Taliansku. V posledných rokoch však čelil celej škále zdravotných problémov, pričom v roku 2016 podstúpil operáciu srdca.

Tento štvornásobný taliansky premiér a mediálny magnát bol naposledy hospitalizovaný v apríli, a to v súvislosti s následkami choroby Covid-19, ktorú prekonal vlani na jeseň. V nemocnici vtedy strávil 24 dní.

Ešte v januári bol Berlusconi prijatý do nemocnice v Monaku, a to pre problémy so srdcom. Došlo k tomu len niekoľko mesiacov po tom, ako vlani v septembri strávil v nemocnici 11 dní po tom, čo sa nakazil koronavírusom.