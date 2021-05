Izrael žiada sociálne siete, aby mazali dezinformácie a výzvy páchať násilie

Ide o opatrenia, ktoré priamo zabránia násiliu, tvrdí minister obrany.

14. máj 2021 o 15:22 TASR

JERUZALEM. Izraelský minister obrany Benny Ganc vyzval vedenia spoločností Facebook a TikTok, aby podnikli opatrenia, ktoré zabránia šíreniu výziev na páchanie násilností na sociálnych sieťach.

Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, Ganc vo štvrtok prostredníctvom komunikačnej aplikácie Zoom hovoril so zástupcami vedenia oboch spoločností a žiadal od nich, aby zo sociálnych sietí proaktívne odstraňovali obsah, ktorý podnecuje násilie alebo terorizmus, alebo obsahuje dezinformácie.

Spoločnosť čelí výzve

Vysvetlil, že "ide o opatrenia, ktoré priamo zabránia násiliu". Dodal, že súčasná vlna násilia v Izraeli a na okupovaných územiach je zámerne vyvolaná prostredníctvom sociálnych médií, a to "extrémistickými živlami“, ktoré "sa zaprisahali zničiť Izrael".

Ganc, ktorý zastáva aj funkciu ministra spravodlivosti, uviedol, že izraelská spoločnosť momentálne čelí veľkej výzve, a nutne potrebuje pomoc od vedenia oboch spoločností.

V súvislosti s nepokojmi, ktoré zachvátili etnicky zmiešané mestá v Izraeli, tamojšie médiá informovali, že radikáli z oboch táborov si svoje akcie dohovárajú práve prostredníctvom sociálnych sietí. Časť izraelskej verejnosti považuje túto vlnu násilností vnútri Izraela dokonca za nebezpečnejšiu ako eskalujúci ozbrojený konflikt s palestínskymi militantmi z pásma Gazy.

Účínok dezinformácii je smrteľný

V čase, keď násilnosti medzi Izraelom a Palestínčanmi začali tento týždeň eskalovať, začali na Twitteri, TikToku, Facebooku, WhatsAppe a ďalších sociálnych sieťach kolovať dezinformácie o situácii.

K nepravdivým informáciám patrili videá, fotografie a klipy s vyhláseniami, ktoré údajne pochádzali od vládnych úradníkov v regióne. Dosah týchto neprávd bol znásobený tým, že boli zdieľané na Twitteri a Facebooku a podľa analýzy denníka The New York Times sa šírili do skupín WhatsApp a Telegram, ktoré majú tisíce členov.

Ich "účinok je potenciálne smrteľný", uviedli odborníci na dezinformácie. Vysvetlili, že takéto dezinformácie v situácii, keď už vládne nedôvera a existujú podozrenia, môžu ešte viac zvýšiť napätie.