Izrael zaútočil v Gaze na sieť tunelov využívaných Hamasom

Pásmu Gazy hrozí nedostatok vody a elektriny.

14. máj 2021 o 11:55 TASR

JERUZAEM. Izraelské delostrelectvo a letectvo v piatok nadránom podnikli sériu útokov na ciele v pásme Gazy, odkiaľ predtým palestínski militanti opäť ostreľovali izraelské mestá. Informovala o tom agentúra AFP.

Izraelská armáda uviedla, že jej nočná operácia zahŕňala nasadenie stíhačiek a tankov, ktoré svojou paľbou zasiahli sieť tunelov využívaných hnutím Hamas na útoky voči Izraelu.

Zomrela žena a jej tri deti

Časť tunelov bola vykopaná pod oblasťami obývanými civilistami. Izraelská armáda uviedla, že "tentoraz nebolo možné" varovať civilistov, ako to bolo v prípade útokov na výškové budovy v Gaze začiatkom tohto týždňa.

Niekoľko domov v husto osídlených pásmach Gazy bolo vtedy zničených alebo vážne poškodených.

Zdravotnícke úrady zo severu pásma Gazy oznámili, že počas tejto izraelskej operácie prišla o život jedna žena a jej tri deti, ktorých telá boli nájdené pod troskami ich domu.

Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus označil túto operáciu za najväčšiu proti konkrétnemu cieľu od začiatku eskalácie napätia.

Nasadených bolo 160 lietadiel, ako aj delostrelecké a obrnené jednotky, ktoré - ako zdôraznil - "sa nenachádzali vo vnútri pásma Gazy".

Vysvetlil, že izraelské jednotky sa pri svojej operácii zamerali na "prepracovaný systém tunelov, ktoré sa rozprestierajú pod pásmom Gazy, väčšinou na severe, ale nie iba tam. Je to sieť, ktorú operatívci Hamasu používajú na presun, úkryt a krytie," uviedol Konrikus na brífingu pre zahraničných novinárov. Dodal, že v izraelskej armáde sa pre túto sieť tunelov vžila prezývka "Metro".

Nedorozumenie v komunikácii

Práve Konrikus prevzal zodpovednosť za nedorozumenie, ktoré vzniklo v noci na piatok, keď sa objavila správa o tejto operácii, pričom vyvolávala dojem, že izraelská armáda vstúpila do pásma Gazy.

Neskôr preto armáda vydala vyhlásenie, že jej pozemné jednotky neprekročili hranice sektoru Gaza a obmedzili sa iba na útoky z izraelského územia.

Nedostatok elektriny aj vlády

Gazu čaká aj ďalší problém, v nedeľu vyčerpá svoje zásoby paliva na výrobu elektrickej energie. Podľa denníka The Times of Israel to novinárom povedal predstaviteľ izraelskej armády, ktorý si neželal byť menovaný.

Obyvateľstvo pásma Gazy má momentálne dodávky elektrickej energie iba päť hodín denne, pričom pred vypuknutím najnovších bojov to bolo aspoň 16 hodín, dodal zdroj.

Táto situácia vznikla čiastočne preto, že Izrael uzavrel hraničný priechod Kerem Šalom, ktorý sa zvyčajne používa na dodávku pohonných látok do Gazy, a čiastočne aj preto, že rakety vystrelené z enklávy smerom na Izrael zasiahli časti elektrického vedenia neďaleko palestínskeho mesta Rafah.

Izraelský zdroj spresnil, že pre nedostatok paliva sú v elektrárni v Gaze v súčasnosti mimo prevádzky tri zo štyroch turbín. Tamojšia energetická spoločnosť odstavila jednu z turbín ihneď po tom, ako Izrael v pondelok uzavrel priechod Kerem Šalom, aby ušetrila palivo.

Výpadky v dodávkach elektriny ovplyvnili v pásme Gazy aj zásobovanie vodou. Izraelský zdroj uviedol, že dodávky sú nepravidelné.

Izraelský úrad COGAT koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach v tejto súvislosti uviedol, že Hamas odstavil odsoľovací závod v meste Gaza, čím pripravil asi 250-tisíc obyvateľov o zásobovanie vodou.

Miestni zdravotníci varovali, že nedostatok elektriny a tečúcej vody môže mať vážne dôsledky pre systém zdravotnej starostlivosti v pásme Gazy.

Pokračujú aj nepokoje v etnicky zmiešaných mestách

Okrem náletov na Gazu pokračovali vo viacerých etnicky zmiešaných mestách Izraela násilnosti medzi ich arabskými a židovskými obyvateľmi. Izraelská polícia informovala, že len v stredoizraelskom meste Lod zadržala v noci na piatok 43 ľudí.

Lod bolo prvým etnicky zmiešaným mestom, kde tento týždeň vypukli pouličné nepokoje. Vzhľadom na to, že polícii sa tamojšia situácia vymkla spod kontroly, vláda tam vyhlásila výnimočný stav a minister obrany Benny Ganc ho v noci na piatok predĺžil o ďalších 48 hodín.

Izraelské médiá uviedli, že okrem Lodu, kde bola od vypuknutia nepokojov vypálená v noci na piatok už piata synagóga, došlo k násilnostiam aj v Jaffe, Ramle, Tel Avive a ďalších mestách.

Denník The Times of Israel napísal, že veľká časť Izraelčanov je šokovaná bezprecedentnými násilnosťami medzi židmi a Arabmi z posledných dní. Vo štvrtok preto zorganizovali zhromaždenia, na ktorých naliehavo žiadali vrátiť sa k pokojnému a mierovému spolužitiu v etnicky zmiešaných mestách.

Jedným z organizátorov týchto zhromaždení bola nezisková organizácia Ruka v ruke (Jad B'Jad), ktorá prevádzkuje niekoľko židovsko-arabských škôl, vrátane jednej v hlavnom meste.

Nadácia Tag Meir (Spolu proti rasizmu), ktorá bojuje proti etnickej nenávisti, rozdala na rôznych miestach po celej krajine tisíce kvetov.

"Vyšli sme do ulíc, aby sme sa navzájom podporili, aby sme pamätali na to, že sme bratia, a uistili sa, že tu budeme žiť bratsky a s rešpektom," uvádza sa na webovej stránke organizácie.

Kvety boli rozdané ako požehnanie na židovský sviatok šavuot - sviatok týždňov, ktorý sa začne v nedeľu večer, a na moslimský sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán a slávil sa v stredu a vo štvrtok.

Členovia zastupiteľstiev z miest Akko, Lod, Haifa, Tel Aviv, Jaffa, Ramla a ďalších zmiešaných židovsko-arabských miest vo štvrtok vydali spoločnú výzvu na upokojenie situácie v duchu Abrahámových iniciatív, ktoré sa usilujú o rovnosť medzi oboma národmi - Arabmi a Izraelčanmi.