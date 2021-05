Grécko oficiálne začalo letnú dovolenkovú sezónu

Dovolenkári sa musia preukázať potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom na covid.

14. máj 2021 o 11:34 TASR

ATÉNY. V Grécku sa v piatok oficiálne začala letná dovolenková sezóna. Vláda i cestovné kancelárie dúfajú, že po nevydarenej vlaňajšej letnej sezóne, poznačenej koronavírusovou pandémiou, prinesie tohtoročné leto navýšenie tržieb, čo je pre Grécko - krajinu závislú od cestovného ruchu - veľmi potrebné, píše agentúra AFP.

"Zdvíhame kotvy... Zanechávame za sebou temné oblaky strachu a neistoty," oznámil vo štvrtok večer minister cestovného ruchu Charis Theocharis z chrámu zasvätenému bohovi Poseidónovi na myse Súnion neďaleko Atén pri príležitosti oficiálneho otvorenia dovolenkovej sezóny.

Dodal, že zahraniční turisti už boli nedočkaví a veľmi túžili po návrate do Grécka, aby si mohli užiť slnečné lúče a tyrkysové more.

Podľa vládnych nariadení oznámených v stredu sa musí každý, kto pricestuje na grécke ostrovy letecky alebo po mori, preukázať potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom na covid. Okrem otvorenia dovolenkovej sezóny tiež ľudia budú môcť prvýkrát od novembra opäť voľne cestovať po gréckom území.

Popredná európska cestovná spoločnosť TUI so sídlom v Nemecku naplánovala do konca mája do Grécka 120 letov, pričom prvých šesť pristálo v piatok a ďalších 15 pristane v sobotu. Na 14 regionálnych gréckych letiskách očakávajú v piatok príchod zhruba 40 medzinárodných letov. Príchod ďalších 110 letov očakáva krajina v sobotu.

Minulý mesiac grécka vláda zrušila karanténu pre návštevníkov z krajín EÚ a niektorých krajín mimo eurobloku vrátane USA či Británie. Príchod väčšieho počtu turistov zo zahraničia sa však očakáva až najskôr v júli.

Ako uvádza AFP, väčšina gréckych ostrovov, na ktorých momentálne prebieha iniciatíva za účelom vakcinácie miestneho obyvateľstva, nemá vybudovanú takú rozsiahlu zdravotnícku infraštruktúru ako regióny na pevnine.

Grécka vláda, ako aj ostatné juhoeurópske krajiny závislé od cestovného ruchu, žiadajú Brusel, aby čo najrýchlejšie odsúhlasil zavedenie očkovacích digitálnych pasov, ktoré uľahčia cezhraničné cestovanie v rámci eurobloku.

Preukaz by mal obsahovať informácie o tom, či bola príslušná osoba testovaná na nový koronavírus, či prekonala ochorenie COVID-19, alebo či bola zaočkovaná.

V Grécku doteraz zaznamenali viac ako 370-tisíc prípadov ochorenia COVID-19. Aspoň jednu dávku protikoronavírusovej vakcíny dostali už vyše štyri milióny občanov.

Oboma dávkami zaočkovali zhruba 1,4 milióna ľudí, sumarizuje AFP.