Megan a Harryho v múzeu voskových figurín presťahovali k celebritám

Voskové figuríny majú rovnaké oblečenie ako v deň, keď pár oznámil zasnúbenie.

14. máj 2021 o 7:09 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN. Rok po tom, čo sa britský princ Harry s manželkou Meghan vzdali svojich povinností a práv v kráľovskej rodine, sa londýnske múzeum voskových figurín Madame Tussauds rozhodlo ich postavy presťahovať od predstaviteľou britskej monarchie do časti venovanej hollywoodskym celebritám.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa odsťahovali do Kalifornie, aby tam mohli viesť nezávislejší život. Nadviazali spoluprácu so spoločnosťami ako Netflix, Spotify a Apple.

Súvisiaci článok Odborníčka na kráľovskú rodinu: Meghan nie je Diana. S Harrym skončia odvrhnutí Čítajte

"Figuríny Harryho a Meghan sú premiestnené do časti venovanej celebritám, aby sme pripomenuli ich presťahovanie z Frogmoru do Hollywoodu," uviedlo múzeum. Frogmore Cottage bolo sídlo Harryho a Meghan v Británii. Voskové figuríny vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu majú na sebe rovnaké oblečenie ako v deň, keď oznámili zasnúbenie.

Agentúra Reuters píše, že na streamovacej službe Apple TV+ bude mať v tomto mesiaci premiéru televízny dokument týkajúci sa psychického zdravia, vytvorený princom Harrym a americkou moderátorkou Oprah Winfrey.

Pred uvedením dokumentu Harry v podcaste herca Daxa Shepharda povedal, že si v minulosti pripadal ako vo filme Truman Show, kde hlavný hrdina do pokročilej dospelosti netuší, že je hviezdou obľúbeného seriálu.

Prezradil tiež, že po presťahovaní sa do Kalifornie má s manželskou a synom Archiem viac slobody. "Môžem vziať Archieho na sedačku na bicykel. Skôr by niečo takého neprichádzalo do úvahy," povedal.