Picassov obraz vydražili za 103 miliónov dolárov, aukcia trvala len 19 minút

Picasso patril medzi najvýraznejších umelcov 20. storočia.

14. máj 2021 o 7:23 TASR

NEW YORK. Obraz Pabla Picassa vydražili vo štvrtok v New Yorku za viac ako 103 miliónov dolárov. Oznámila to v noci na piatok tamojšia pobočka aukčnej spoločnosti Christie's.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predmetom dražby bola Picassova maľba z roku 1932 s názvom "Žena sediaca pri okne (Marie-Thérèse)". Aukcia trvala len 19 minút, informovala agentúra AFP.

Vysoká cena podľa agentúry dokazuje vitalitu svetového trhu s umením napriek súčasnej pandémii koronavírusu.

Súvisiaci článok OSN po rokoch vráti repliku Guernicy od Picassa jej majiteľovi Čítajte

Potvrdzuje tiež mimoriadnu prestíž tohto svetoznámeho španielskeho maliara a sochára (1881-1973), ktorý patril medzi najvýraznejších umelcov 20. storočia.

Konečná cena portrétu dosiahla 90 miliónov dolárov a po započítaní poplatkov a provízie sa vyšplhala na 103,4 milióna (85,6 milióna eur). Znalci pritom predpokladali, že predajná cena bude omnoho nižšia, "len" približne 55 miliónov dolárov.

Portrét, medzinárodne známy pod francúzskym názvom Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse), zachytáva Picassovu mladú milenku, ktorá sa stala inšpiráciou pre viaceré jeho maliarske i sochárske diela.

Naposledy sa táto maľba stala predmetom aukcie v roku 2013, keď ju vydražili v aukčnej siene Sotheby’s v Londýne za 44,8 milióna dolárov vrátane poplatkov. Víťaz aukcie zostal vtedy, rovnako ako teraz, anonymný.

Podľa agentúry AFP ide o prvý prípad po dvoch rokoch, keď sa nejaké umelecké dielo predalo na aukcii za viac ako 100 miliónov dolárov. Pred dvoma rokmi v New Yorku vydražili za 110,7 milióna dolárov obraz Clauda Moneta.