Česko uzná očkovacie certifikáty z niektorých krajín, so Slovenskom rokuje

Spolupráca sa bude zakladať na diplomatických nótach.

13. máj 2021 o 19:21 TASR

PRAHA. Český minister zdravotníctva Petr Arenberger (ANO) uviedol, že jeho rezort už nebude čakať na tzv. covidový pas, ale začne uznávať očkovacie certifikáty z Maďarska, Nemecka a Poľska. Rokuje sa aj so Slovenskom.

Oznámil to vo štvrtok na zasadnutí zdravotného výboru v Poslaneckej snemovni. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

"S účinnosťou od soboty (15. mája) dôjde k možnosti využívať vzájomne uznávané očkovacie certifikáty s Poľskom, Maďarskom a Nemeckom," uviedol Arenberger.

Spolupráca sa bude zakladať na diplomatických nótach, ktoré rezort pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí.

"Zatiaľ sa k tomu nepripojilo Slovensko, ale i s tým sa rokuje," doplnil.

Ako píše server Novinky.cz, Arenberger tak zmierni ochranné opatrenie ministerstva, ktoré podpísal 3. mája s účinnosťou od nasledujúceho dňa.

To zrušilo povinnosť negatívneho testu pre očkovaných, ktorí cestujú do ČR zo štátov so stredným a vysokým rizikom.

Výhody sa však vzťahovali len na tých, ktorí dostali certifikát vydaný v ČR. Minister argumentoval obavami z falšovania zahraničných certifikátov.

Zároveň týmto krokom zmenil pôvodné stanovisko rezortu, ktoré počítalo s uznávaním až od chvíle, keď vznikne celoeurópsky covidový pas, ktorého uvedenie je plánované na jún.