Mnohí občania EÚ sa obávajú o svoje práva v Británii

Nariadenia britského ministerstva vnútra bránia prísť do Británie bez udelenia víz na účely práce.

13. máj 2021 o 18:53 TASR

LONDÝN. Takmer polovica občanov Európskej únie žijúcich v Británii sa po brexite obáva, že stratí práva a nebudú s nimi v budúcnosti zaobchádzať rovnako ako s občanmi Spojeného kráľovstva.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu nezávislého monitorovacieho orgánu, ktoré zverejnili vo štvrtok. Píše o tom agentúra AFP.

Obavy zo straty práv

Za predpokladu, že sa občania EÚ, ktorí už žili v Británii pred koncom roka 2020, prihlásili do tzv. Pobytového programu pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), získali rovnaké právo na pobyt, prácu a prístup k sociálnemu zabezpečeniu aj po vystúpení tejto ostrovnej krajiny z Únie.

Väčšina respondentov štúdie orgánu Independent Monitoring Authority (IMA) uviedla, že sa s nimi v súčasnosti zaobchádza rovnako ako s britskými občanmi. Avšak 44 percent opýtaných uviedlo, že si nie sú istí, že to tak aj zostane.

Vyhostenie napriek pracovným pohovorom

Závery prieskumu sa zhodujú s medializovanými informáciami z tohto týždňa, podľa ktorých sú niektorí európski občania po prílete na letiská Spojeného kráľovstva zadržiavaní a dokonca posielaní do imigračných centier v dôsledku zmätkov okolo pravidiel po brexite.

Nariadenia britského ministerstva vnútra bránia prísť do Británie bez udelenia víz na účely práce, ale umožňujú zúčastňovať sa na "stretnutiach, konferenciách, seminároch, pohovoroch" a "absolvovať rokovania a podpisovať dohody a zmluvy".

Denník The Guardian však informoval o tom, že medzi osobami, ktorým úrady zakázali vstup a zamkli ich na niekoľko dní pred vyhostením, boli aj viacerí Európania, ktorí prišli na pracovné pohovory.

Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona novinárom povedal, že "veľká väčšina" nemá žiadne problémy so vstupom do Británie a vládne správy niektoré prípady objasnili tým, že niektorým "môže byť zamietnuté povolenie na vstup do krajiny".

IMA bola založená na základe "rozvodovej" dohody medzi Britániou a EÚ na ochranu práv občanov Únie v Británii po brexite. Na prieskume sa zúčastnilo približne 3000 respondentov z 27 členských krajín EÚ.