Hamas vystrelil raketu na druhé najväčšie letisko v Izraeli

Medzinárodní leteckí dopravcovia rušia lety do Izraela.

13. máj 2021 o 16:12 TASR

GAZA. Palestínske radikálne hnutie Hamas vo štvrtok oznámilo, že vystrelilo veľkú raketu na Ramonovo letisko blízko juhoizraelského mesta Ejlat. Informuje o tom agentúra AFP.

Ramonovo letisko je druhým najväčším v Izraeli a boli naň presmerované všetky prichádzajúce osobné lety po vlne raketových útokov na hlavné letisko blízko Tel Avivu.

Jeden z hovorcov ozbrojeného krídla Hamasu oznámil odpálenie 250-kilogramovej rakety a vyslovil požiadavku, aby "všetky medzinárodné letecké spoločnosti okamžite pozastavili svoje lety do všetkých letísk" v Izraeli.

Palestínske radikálne hnutie vystrelilo na Izrael od pondelka vyše 1600 rakiet. Izraelská armáda uviedla, že v rámci odvety zaútočila na ciele v pásme Gazy viac než 600-krát.

Všetky osobné lety smerujúce na medzinárodné letisko Bena Guriona pri izraelskom meste Tel Aviv vo štvrtok pre pretrvávajúcu paľbu rakiet z pásma Gazy odklonili na Ramonovo letisko pri Ejlate.

Medzinárodní leteckí dopravcovia medzičasom rušia lety do Izraela. Zdroje spoločností United Airlines a American Airlines pre AFP uviedli, že ich lety z USA do Izraela boli zrušené "do 15. mája".

Sirény varujúce pred náletmi sa ozývali v Tel Aive aj vo štvrtok. Bolo počuť tiež explózie, ktoré prišli po najhoršej noci raketových útokov v Tel Avive v histórii, píše AFP.

Od pondelka zahynulo v pásme Gazy najmenej 83 ľudí, sedem obetí si nepokoje vyžiadali na izraelskej strane.