Bezpečnostná rada OSN sa nedohodla na vyhlásení k Izraelu

Spoločné vyhlásenie zablokovalo USA.

13. máj 2021 o 6:57 TASR

NEW YORK. Bezpečnostná rada OSN mala v stredu ďalšie mimoriadne zasadnutie o zhoršujúcich sa nepriateľských akciách medzi Izraelom a Palestínčanmi, ale opäť sa nedohodla na spoločnom vyhlásení, pretože s ním nesúhlasili Spojené štáty, kľúčový spojenec Izraela.

Tlačovej agentúre AFP to uviedli nemenovaní diplomati.

Vyhlásenie zablokovali USA

Podľa viacerých zdrojov bolo 14 z 15 členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN za prijatie spoločného vyhlásenia, zameraného na zmiernenie napätia.

USA však pokladajú zasadnutie rady za dostatočný prejav znepokojenia nad situáciou a nemyslia si, že vyhlásenie by "pomohlo situáciu deeskalovať", dodali diplomati agentúre AFP.

"Spojené štáty sa v zákulisí aktívne zapájajú do diplomatických diskusií so všetkými aktérmi a v celom regióne, aby takto upokojili situáciu. V tomto štádiu by bolo vyhlásenie rady kontraproduktívne," povedal jeden nemenovaný zdroj oboznámený s diskusiami.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu už skôr oznámil, že na Blízky východ odcestuje americký vyslanec a bude sa snažiť zmierniť napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Vydali vlastné vyhlásenie

Nesúhlas Washingtonu s vydaním vyhlásenia však vyvolalo frustráciu u štyroch členov rady z Európy - Nórska, Estónska, Francúzska a Írska - a v stredu neskoro večer zverejnili vlastné spoločné vyhlásenie.

"Odsudzujeme ostreľovanie izraelského civilného obyvateľstva raketami z Gazy, ktoré odpaľuje Hamas a ďalšie militantné skupiny. Je to úplne neprijateľné a okamžite to musí prestať," uvádza sa vo vyhlásení.

"Veľké počty civilných obetí vrátane detí zabitých izraelskými náletmi v Gaze, ako aj Izraelčanov usmrtených raketami vystrelenými z Gazy sú znepokojujúce a neprijateľné. Vyzývame Izrael, aby prestal s osídľovaním, demoláciami domov a vysťahovávaním (Palestínčanov), a to aj vo východnom Jeruzaleme," píšu štyri krajiny.

Po otázke, prečo rada - orgán poverený udržiavaním mieru vo svete - nie je schopná otvorene povedať názor na izraelsko-palestínske zrážky, hovorca OSN Stéphane Dujarric vyjadril nádej, že čoskoro nastane obrat.

USA odmietli podporiť text spoločného vyhlásenia aj na prvom mimoriadnom zasadnutí rady v pondelok. Text navrhli Tunisko, Nórsko a Čína a vyzýval všetky strany, aby sa zdržali provokácií.