U Skripaľa zasahoval prvý. Bývalý policajt žaluje zbor za zranenia

Policajt žiada odškodné za zranenia a finančnú stratu.

13. máj 2021 o 5:53 TASR

LONDÝN. Bývalý britský policajt Nick Bailey , ktorý prišiel do kontaktu s látkou novičok počas zásahu v dome dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v marci 2018, žaluje políciu v anglickom grófstve Wiltshire.

Informovala o tom v stredu stanica BBC.

Policajt Bailey bol prvou osobou, ktorá vstúpila do domu bývalého ruského špióna Skripaľa po tom, ako sa tento agent stal v marci 2018 cieľom útoku nervovoparalytickou látkou novičok.

Bailey rady polície vo Wiltshire opustil v októbri 2020. Jeho právnik podal tento mesiac podnet na začatie súdneho konania proti šéfovi polície vo Wiltshire.

Bailey podľa BBC žiada odškodné za zranenia a finančnú stratu.

Manželka tohto bývalého policajta v decembri na Twitteri napísala, že jej manžel "stále bojuje za časť svojej penzie".

Jeden z právnikov uviedol, že Bailey utrpel traumu, ktorá mala zničujúci vplyv na jeho rodinu, a v dôsledku nej musel po viac ako 18 rokoch odísť zo svojej práce.

Bývalý ruský agent Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali terčom útoku nervovoparalytickou látkou typu novičok 4. marca 2018. Obaja útok prežili.

Po tom, ako Skripaľovcov previezli do nemocnice s príznakmi akútnej otravy, polícia vyslala do Skripaľovho domu Baileyho s kolegom. Bailey vtedy prišiel do kontaktu s otravnou látkou.