Dáni opätovne preskúmajú jednu z najhorších námorných katastrof v Škandinávii

Požiar trajektu Scandinavian Star z roku 1990 si vyžiadal 159 obetí.

12. máj 2021 o 20:10 SITA

KODAŇ. Dánski zákonodarcovia sa v stredu dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať požiarom trajektu z roku 1990.

Pri jednej z najhorších námorných katastrof v Škandinávii vtedy zahynulo 159 ľudí.



Minister spravodlivosti Nick Haekkerup uviedol, že pracovná skupina sa zameria na majiteľa plavidla a otázky týkajúce sa poistenia. Dodal, že cieľom je zistiť, „či existujú dôvody na to, aby polícia začala ďalšie vyšetrovanie“.



Trajekt Scandinavian Star pohltili plamene 7. apríla 1990 okolo druhej hodiny ráno počas plavby z nórskeho hlavného mesta Oslo do severodánskeho mesta Frederikshavn. Mnohí z väčšinou nórskych cestujúcich zomreli schúlení v kajutách alebo uväznení na chodbách.



Na trajekte sa viezlo 395 cestujúcich a 97 členov posádky. Zodpovednosť za požiar pôvodne pripísali 37-ročnému dánskemu vodičovi nákladného vozidla, ktorý taktiež zahynul pri tomto nešťastí. Mnohí príbuzní obetí aj tí, čo prežili, však takýto záver odmietali.



Tieň podozrenia pred rokmi padol aj na členov posádky, ktorých motívom údajne mohol byť podvod s cieľom využiť krátko pred tragédiou uzavretú vysokú poistku. Neskoršie vyšetrovanie zistilo, že na trajekte vypuklo niekoľko samostatných požiarov a na ich založenie by bolo potrebných viacero ľudí. V roku 2014 vyšetrovatelia spomenutého vodiča zbavili zodpovednosti za založenie požiaru.



Podľa prvej správy vyšetrovateľov trajekt registrovaný na Bahamách nebol v čase nešťastia schopný plavby. Dánsky prepravca prevzal plavidlo Scandinavian Star 30. marca a o dva dni neskôr vyplával s novou posádkou. Podľa správy členom posádky chýbalo bezpečnostné školenie a kapitán opustil trajekt, keď mal počas požiaru koordinovať záchranné práce. Na plavidle chýbalo bezpečnostné vybavenie, ako napríklad hasiace prístroje, ktoré mohli katastrofe zabrániť.



Majiteľ lode odvtedy zomrel a spoločnosť, ktorá trajekt prevádzkovala, už neexistuje.