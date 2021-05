Koronavírus vo svete: India eviduje už viac ako 250-tisíc obetí covidu

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Maďarsku a ďalších krajinách?

12. máj 2021 o 9:05 (aktualizované 12. máj 2021 o 9:10) Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

​Správu priebežne aktualizujeme.

Takmer 50 percent dospelej populácie v Kanade už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom kanadský premiér Justin Trudeau. Dodal, že do leta bude mať Kanada dostatok vakcín na to, aby všetci obyvatelia mohli dostať prvú dávku očkovacej látky a do septembra bude mať krajina vakcíny na úplnú vakcináciu celej populácie. Trudeau uviedol, že leto s jednou dávkou vakcíny nasmeruje krajinu k jeseni s dvomi dávkami a Kanaďania budú môcť hovoriť o návrate do škôl, do práce a k normálnejšej situácii.

Najväčšia kanadská provincia, Ontário, však oznámila, že zastaví podávanie prvej dávky očkovacej látky firmy AstraZeneca pre obavy krvných zrazenín. Hlavný zdravotnícky predstaviteľ provincie David Williams uviedol, že ide o rozhodnutie vyplývajúce z opatrnosti. V Kanade potvrdili 12 prípadov zriedkavých krvných zrazenín po podaní viac ako dvoch miliónov dávok vakcíny AstraZeneca a tri ženy zomreli.

Zdravotnícki predstavitelia provincie Ontário čakajú na výsledky klinických testov z Veľkej Británie, ktoré by mali odpovedať, či druhá dávka vakcíny môže byť odlišná. To by umožnilo ľuďom, ktorí dostali ako prvú dávku vakcínu AstraZeneca, podávať ako druhú dávku očkovaciu látku spoločností Pfizer alebo Moderna.

Počet obetí pandémie nového koronavírusu presiahol v Indii v stredu 250.000. Za 24 hodín pribudlo podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva rekordných 4205 úmrtí, informovala agentúra AFP.

Celkový počet obetí koronavírusu v Indii stúpol na 254.197. Subkontinent zaznamenal i 348.421 nových prípadov nákazy, čím sa ich počet zvýšil na 23,3 milióna - druhý najvyšší po Spojených štátoch.

Hoci sa pandemická situácia zlepšuje vo veľkých indických mestách, zdá sa, že v rozsiahlych vidieckych oblastiach, kde žijú dve tretiny obyvateľstva, sa vírus šíri nekontrolovane.

Mnohí odborníci sú presvedčení, že oficiálne čísla o počte úmrtí v Indii, ktorej zdravotnícky systém je značne podfinancovaný, sú omnoho vyššie. "Úmrtí je omnoho viac, než ukazujú oficiálne dáta," povedal pre AFP Ananta Bhán, nezávislý výskumník v oblasti zdravotníckej politiky a bioetiky.

V stredu sa opäť objavili správy o telách obetí pandémie COVID-19 vyplavených na brehoch rieky Ganga, čo zrejme súvisí s nedostatkom voľných kremačných miest.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že variant koronavírusu B.1.617, šíriaci sa v Indii, bol detegovaný v 44 krajinách vo všetkých šiestich regiónoch WHO.