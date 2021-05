Prímerie odmieta Izrael aj Hamas. Vyslanec OSN varuje pred totálnou vojnou

Vlna násilia si už v pásme Gazy vyžiadala desiatky obetí.

12. máj 2021 o 7:26 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK, TEL AVIV. Vyslanec OSN pre mier na Blízkom východe Tor Wennesland v utorok varoval, že špirála násilia medzi Izraelom a islamistami z hnutia Hamas, ktorí ovládajú palestínske pásmo Gazy, "eskaluje smerom k totálnej vojne".

V reakcii na situáciu, keď palestínske militantné skupiny vystrelili smerom na Izrael viac ako 600 rakiet, zatiaľ čo Izrael na to reagoval stovkami leteckých útokov, Wennesland žiada okamžité zastavenie paľby.

"Smerujeme k vojne. Lídri na všetkých stranách musia prevziať zodpovednosť za deeskaláciu," apeloval Wennesland.

Armáda zastrelila Palestínčana

Izraelská armáda v utorok na severe okupovaného západného brehu Jordánu (Predjordánska) postrelila dvoch Palestínčanov. Zranenia jedného z nich boli smrteľné. Tlačovú agentúru AFP o tom informoval zdroj z palestínskych bezpečnostných zložiek.

Obaja muži boli príslušníkmi palestínskych spravodajských služieb a postrelili ich na vojenskom kontrolnom stanovišti neďaleko mesta Nábulus v Predjordánsku, dodal zdroj bez poskytnutia ďalších podrobností.

Izraelská armáda už skôr hlásila "pokus o streľbu z vozidla na križovatke osady Tapuach" neďaleko Nábulusu.

"Dvaja útočníci boli na mieste neutralizovaní. Nikto z izraelských ozbrojených síl nebol zranený," dodala armáda.

Po útoku Hamasu zomreli Izraelčanky

Pri raketovom útoku Hamasu prišla v utorok o život obyvateľka izraelského mesta Rišon le-Cijon Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na izraelskú políciu.

Mesto Rišon le-Cijon leží južne od Tel Avivu. Išlo o rakety, ktoré hnutie Hamas odpálilo v utorok v noci, píše agentúra AP.

Záchranná služba Magen David Adom (Červená Dávidova hviezda/MDA) ešte predtým v utorok oznámila, že rakety vystrelené z palestínskeho pásma Gazy zabili aj dve ženy v juhoizraelskom meste Aškelon.

Hovorca MDA uviedol, že jedna z usmrtených žien bola štyridsiatnička a druhá mala okolo 65 rokov. Dodal, že ženy zahynuli pri dvoch rôznych incidentoch.

Rakety zabili aj Arabov

Ostreľovanie izraelského mesta Lod raketami z palestínskeho pásma Gazy si v noci na stredu vyžiadalo dve obete na životoch. Izraelská polícia spresnila, že auto, v ktorom sa nachádzali tieto dve osoby, dostalo priamy zásah.

Súvisiaci článok Izraelská armáda uskutočnila v pásme Gazy stovky útokov Čítajte

Ako uviedla agentúra AFP, priamo na mieste bol za mŕtveho vyhlásený asi 40-ročný muž. Druhá osoba zomrela po prevoze do nemocnice. Izraelské médiá informovali, že touto druhou obeťou je sedemročné dievča. Tretia osoba utrpela pri priamom zásahu auta ťažké zranenia.

Miestna polícia pritom na ľudí apelovala, aby sa pre hrozbu raketových útokov z palestínskej enklávy zdržiavali v blízkosti krytov.

Mesto Lod bolo pritom v utorok večer aj dejiskom násilných pouličných nepokojov medzi arabským a židovským obyvateľstvom tohto etnicky zmiešaného mesta.

Primátor mesta Jair Revivo spresnil, že obete raketovej salvy pochádzali z arabskej komunity. "Strely Hamasu nerozlišujú medzi židmi a Arabmi," uviedol. Apeloval tiež na arabských spoluobčanov, aby ukončili protesty, a žiadal obnoviť pokoj v meste. "Budeme tu musieť spolu žiť aj zajtra," pripomenul.

Odmietajú prímerie

Izraelské letectvo pokračovalo v útokoch na palestínske pásmo Gazy aj v stredu ráno, pričom sa zameralo na cielené operácie. Pri jednej z nich boli eliminovaní dvaja "kľúčoví operatívci" z vojenskej rozviedky radikálneho hnutia Hamas. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že jedným zo zabitých je brat Marwána Ísu, zástupcu veliteľa vojenského krídla hnutia Hamas.

Súvisiaci článok Krvavé protesty aj rakety z Gazy eskalujú konflikt o Jeruzalem Čítajte

V utorok izraelská armáda zlikvidovala dvoch veliteľov zoskupenia Islamský džihád a večer pri nálete eliminovala aj veliteľa protitankovej raketovej jednotky Hamas.

Izraelská armáda v stredu ráno vo svojom vyhlásení informovala, že pri náletoch v pásme Gazy jej lietadlá zasiahli domy troch vysoko postavených členov militantnej skupiny Hamas. Zničená bola aj dôležitá "policajná budova", ako aj desiatky policajných postov a bezpečnostných zariadení.

Raketové útoky palestínskych radikálov z pásma Gazy na ciele v Izraeli a odveta Izraela za ne v podobe náletov pokračujú už piaty deň.

K tejto eskalácii došlo po tom, ako začiatkom mája v Jeruzaleme vypukli nepokoje v mešite al-Aksá a jej okolí - tieto zrážky medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami vyprovokovalo rozhodnutie izraelského súdu o vysťahovaní niekoľkých arabských rodín z ich domov na východojeruzalemskom predmestí Šajch Džarrá. Domy by mali podľa súdu pripadnúť židovským osadníkom, pretože ich rodinám patrili aj pred rokom 1948.

Situácia v tejto oblasti sa vyostrila až tak, že Izrael spustil v pondelok nálety na palestínske pásmo Gazy, čím reagoval na množstvo rakiet vystrelených na Izrael palestínskymi militantmi.

Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, Hamas ani Izrael nateraz nie sú ochotní uzavrieť prímerie, ktoré sa s nimi snažia vyjednať Egypt a OSN.

Hamas už v pondelok varoval egyptských predstaviteľov, že ozbrojené skupiny v Gaze sa nezapoja do žiadnych rokovaní, pokiaľ Izrael nestiahne svoje jednotky z okolia Chrámovej hory a predmestia Šajch Džarrá a neprepustí všetkých zadržaných pri nedávnych stretoch v Jeruzaleme a na Západnom brehu Jordánu.

Vodca hnutia Hamas Ismáíl Haníja uviedol, že Izrael "zapálil v Jeruzaleme a v mešite al-Aksá oheň a jeho plamene sa rozšírili aj na Gazu, preto je zodpovedný za následky".

Haníja informoval, že Katar, Egypt a OSN ho kontaktovali s naliehavou požiadavkou na obnovenie pokoja, ale "odkaz Hamasu pre Izrael znie: Ak chce (Izrael) eskalovať (násilie), my sme na to pripravení. A ak chce prestať, aj na to sme pripravení".

Turecké médiá v stredu, s odvolaním sa na palestínske zdroje, uviedli, že Izrael odmietol ponuku na vyhlásenie prímeria, s ktorou prišli OSN a Egypt.

Od pondelka, keď došlo k vojenskej eskalácii, islamistickí radikáli z pásma Gazy smerom na Izrael vystrelili takmer 1000 rakiet, pričom zabili piatich Izraelčanov a zranili ich ďalších 46, informoval spravodajský portál Jerusalem Post.

Palestínske médiá informovali, že pri náletoch izraelského letectva bolo zabitých najmenej 35 ľudí, vrátane deviatich detí, a viac ako 150 Palestínčanov utrpelo zranenia.

Pokiaľ ide o úspešnosť zásahov palestínských radikálov: časť ich rakiet po vystrelení z Gazy spadlo ešte na území tejto palestínskej enklávy a ďalšie zneškodnila izraelská obrana.

Zasadne Bezpečnostná rada OSN

V súvislosti s najnovším vývojom Bezpečnostná rada OSN zvolala na stredu svoje ďalšie mimoriadne rokovanie. Podľa agentúry AFP o tom informovali diplomatické zdroje. AFP dodala, že pôjde o v poradí už druhé takéto rokovanie za posledné tri dni.

O toto stretnutie za zatvorenými dverami požiadali Tunisko, Nórsko a Čína.

Prvé podobné zasadnutie, ktoré sa konalo v pondelok, sa skončilo bez spoločného vyhlásenia, pretože USA vyjadrili neochotu prijať "v tomto okamihu" návrh spoločného záverečného vyhlásenia navrhnutý Nórskom.

Text vyhlásenia, ktorá má AFP k dispozícii, obsahuje výzvu adresovanú Izraelu, aby zastavil budovanie nových židovských osád, ako aj demolácie a vysťahúvanie Palestínčanov, a to aj vo východnom Jeruzaleme.

Vo svojom vyhlásení členovia BR OSN vyjadrili aj vážne znepokojenie nad stupňovaním napätia a násilia na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema, ktorý Izrael anektoval a považuje ho za súčasť svojho hlavného mesta.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price v utorok na otázku, či sú USA aj naďalej proti takémuto vyhláseniu, odpovedal, že USA sa chcú "postarať o to, aby kroky, či už pochádzajú od izraelskej vlády, palestínskej samosprávy alebo Bezpečnostnej rady OSN, slúžili nie na eskaláciu alebo provokovanie, ale na deeskaláciu".

Na zastavenie eskalácie v Izraeli a na palestínskych územiach vyzval v utorok aj generálny tajomník OSN António Guterres.

Guterres zdôraznil, že izraelské bezpečnostné sily musia vyvíjať maximálnu zdržanlivosť a použitie sily prispôsobiť situácii. Súčasne vyhlásil, že "neselektívne odpaľovanie rakiet a mínometných striel do izraelských osídlených oblastí je neprijateľné".