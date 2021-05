Indický variant koronavírusu detegovali v najmenej 44 krajinách sveta

Každé tretie úmrtie na covid na svete je v súčasnosti hlásené z Indie.

12. máj 2021 o 7:48 TASR

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii bol detegovaný v desiatkach krajín po celom svete.

WHO spresnila, že variant C.1617 covidu-19, ktorý sa prvýkrát objavil v Indii vlani v októbri, bol zistený v sekvenciách vírusu, zaznamenaných v databáze GISAID, "zo 44 krajín vo všetkých šiestich regiónoch WHO". WHO dodala, že dostala správy o zistení tohto variantu koronavírusu SARS-CoV-2 z ďalších piatich štátov.

WHO v pondelok oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za "znepokojujúci".

Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhoveová povedala, že WHO má informácie potvrdzujúce zvýšenú šíriteľnosť tohto variantu aj jeho možnú zvýšenú odolnosť voči vakcínam.

India má v súčasnosti najvyšší denný priemer úmrtí na ochorenie COVID-19 na svete. Každé tretie úmrtie na covid na svete je v súčasnosti hlásené práve z Indie.