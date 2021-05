Hnutie Hamas útočilo raketami na Tel Aviv

Izraelská armáda pri svojom nálete v meste Gaza zničila deväťposchodovú budovu.

12. máj 2021 o 7:35 TASR

TEL AVIV. Na juhu a v strednej časti Izraela sa v stredu nadránom rozozvučali sirény systému varovania pred raketovým útokom.

Desiatky výbuchov boli následne hlásené nielen z izraelských obcí v blízkosti palestínskeho pásma Gazy, ale bolo ich počuť aj v Tel Avive a priľahlých oblastiach.

Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, k intenzívnemu ostreľovaniu izraelského územia došlo len niekoľko minút po zverejnení správy, že izraelská armáda pri svojom nálete v meste Gaza zničila deväťposchodovú budovu. Dovtedy bol v oblasti niekoľko hodín pokoj.

Vojenské krídlo palestínskeho islamistického hnutia Hamas následne informovalo, že len na mesto Tel Aviv a neďaleké letisko Bena Guriona vypálilo "vyše 110 rakiet".

Ďalších "asi sto rakiet" bolo palestínskymi radikálmi vystrelených na mesto Beerševa. Ostreľované boli aj lokality Aškelon, či Modi'in. Podľa izraelských médií rakety vystrelené z palestínskej enklávy poškodili aj sieť potrubí na prepravu ropných produktov medzi mestami Ejlat a Aškelon.

Podľa izraelských médií nateraz nie sú správy o prípadných zranených pri palestínskych útokoch. Keď sa rozozvučali sirény, obyvatelia utekali do krytov.

Prvé správy naznačujú, že protiraketové systémy v strednom Izraeli časť rakiet vystrelených z palestínskej enklávy zneškodnili.

Hamas vo svojom vyhlásení potvrdil, že ide o "odvetu za opätovné spustenie náletov proti domom civilistov" v Gaze.

Agentúra AP informovala, že v deväťposchodovej budove v Gaze, ktorú zničilo izraelské letectvo, boli byty, sídla spoločností pôsobiacich v sektore zdravotníctva a zubná klinika.

AP dodala, že izraelské lietadlo najprv z dronu vystrelilo päť výstražných rakiet, aby ľudí v budove - v stredu skoro ráno - varovalo pred prichádzajúcim bombardovaním. Krátko nato dostala budova niekoľko zásahov.

Správy o obetiach alebo zranených zatiaľ nie sú k dispozícii. Výšková budova bola pri útoku vážne poškodená.

Spravodajský portál The Times of Israel v noci na stredu informoval, že americký minister zahraničných Antony Blinken absolvoval telefonát so svojím izraelským kolegom Gabim Aškenazim, pričom vyjadril znepokojenie Washingtonu nad raketovými útokmi na Izrael z Gazy a vyjadril sústrasť v súvislosti so stratami na životoch.

Obaja diplomati diskutovali o nedávnom násilí v okolí komplexu Chrámová hora v Jeruzaleme a vo východojeruzalemskej štvrti Šajch Džarrá, kde desiatkam palestínskych rodín hrozí vysťahovanie v prospech ultranacionalistických židov.

Blinken "zopakoval svoju výzvu všetkým stranám (konfliktu), aby neeskalovali napätie a zastavili násilnosti, ktoré si vyžiadali životy izraelských a palestínskych civilistov vrátane detí," uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí.