V izraelskom meste Lod vyhlásili pre nepokoje výnimočný stav

Netanjahu sa vydal do mesta, aby sa so situáciou oboznámil priamo.

12. máj 2021 o 6:53 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

JERUZALEM. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil v noci na stredu výnimočný stav v národnostne zmiešanom, arabsko-židovskom, meste Lod, ktoré je dejiskom násilností, výtržností a rabovania.

Ide o vôbec prvé použitie tejto mimoriadnej právomoci nad arabskou komunitou v Izraeli od skončenia vojenskej správy nad izraelskými Arabmi v roku 1966.

Nepokoje v meste Lod, ležiacom 15 kilometrov juhovýchodne od Tel Avivu, vypukli počas pohrebného sprievodu, ktorým sa arabská komunita lúčila so svojím členom smrteľne postreleným v pondelok v noci počas potýčok s miestnymi židmi.

Tieto potýčky sa odohrali na pozadí vojenskej eskalácie medzi Izraelom a islamistickými zoskupeniami z palestínskeho pásma Gazy.

Rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu v Lode padlo na mimoriadnej schôdzke vládnych činiteľov. Netanjahu a minister obrany Benny Ganc predtým nariadili, aby sa do mesta Lod presunuli prápory pohraničnej polície, informoval spravodajský portál The Times of Israel.

O pomoc armády pri potlačení násilností, ktoré v meste trvajú už 24 hodín, požiadal vládu primátor mesta Jair Revivo.

Revivo vtedy dodal, že situácia v meste je taká vážna, že nebude v silách polície vyriešiť ju.

Najnovšie udalosti v Lode jeho primátor prirovnal ku Krištáľovej noci z roku 1938, keď sa nemeckí nacisti dopustili pogromu na nemeckých Židoch. Situáciu označil za veľmi vážnu a za "intifádu" izraelských Arabov.

V meste podľa neho "horia synagógy, obchody a stovky áut. Po uliciach sa túlajú stovky arabských násilníkov ... V Lode vypukla občianska vojna".

Upozornil tiež, že ortodoxní nacionalisticky naladení židia sú ozbrojení.

Informoval, že na nich už apeloval, aby sa vrátili domov, ale oni "pochopiteľne chcú chrániť svoje domovy".

"Situácia je výbušná," varoval Revivo, ktorý tvrdí, že islamisti "huckajú" arabskú mládež žijúcu v meste, aby útočila na židov.

"Toto je horšie ako rakety" vystreľované na Izrael z palestínskeho pásma Gazy, upozornil Revivo.

Portál The Times of Israel informoval, že premiér Netanjahu sa vydal do mesta Lod, aby sa so situáciou oboznámil priamo na mieste.

Do nemocníc v Lode medzičasom prijali 12 ľudí zranených pri pouličných zrážkach. Dvaja z nich sú vo vážnom stave.

Izraelské médiá tvrdia, že jedným z ťažko zranených ľudí je 56-ročný muž, ktorý dostal ranu do hlavy, keď mu výtržníci kameňmi útočili na auto.