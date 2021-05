Zeman kritizuje stiahnutie vojakov z Afganistanu, rokovania s Talibanom prirovnal k Hitlerovi

Stiahnutie vojakov je podľa českého prezidenta horšie než zločin.

11. máj 2021 o 10:23 SITA

BRATISLAVA. Stiahnutie vojakov USA a spojencov z Afganistanu je podľa českého prezidenta Miloša Zemana „horšie než zločin“. Radikálne hnutie Taliban bude mať podľa neho voľnú cestu k ovládnutiu krajiny a vytvoreniu nového teroristického centra porovnateľného s Islamským štátom. Informoval o tom web tn.cz.



Začiatkom mája sa začal proces postupného odchodu posledných 2 500 amerických a približne trojnásobku spojeneckých vojakov z Afganistanu, ktorý by sa mal skončiť symbolicky 11. septembra.

Samotný Zeman proti stiahnutiu vojsk protestoval i na ostatnom zasadnutí Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Opätovne to označil za chybu, ktorá mu podľa jeho slov pripomína politiku uzmierovania a dokonca zbabelosť a kapituláciu. „Rokovania s Talibanom sú veľmi podobné rokovaniam s Adolfom Hitlerom s rovnakými dôsledkami,“ vyhlásil Zeman.



Na spomenutom virtuálnom samite východného krídla NATO, do ktorého patrí Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko, sa pripojil i americký prezident Joe Biden a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Sily USA a NATO sú v Afganistane takmer 20 rokov. Americký prezident Joe Biden stanovil, že vojaci odídu do 11. septembra - 20. výročia teroristických útokov, ktoré viedli k invázii do Afganistanu. Sťahovanie síl však prichádza v čase eskalujúceho násilia, keď sú afganské bezpečnostné zložky v pohotovosti pre odvetné útoky.



Taliban varoval, že už ho nezaväzuje dohoda o neútočení na medzinárodné sily. Na základe dohody medzi militantmi a bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom mali americkí vojaci opustiť Afganistan do 1. mája, zatiaľ čo Taliban pozdrží útoky na medzinárodné jednotky.