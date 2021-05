Zákaz cestovania by sa mal skončiť. Kam sa bude dať ísť a aké sú podmienky?

Slovensko chce zavádzať cestovateľský semafor.

10. máj 2021 o 19:35 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Cestovať na dovolenku do zahraničia je stále zakázané, a to aj napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii. Viaceré krajiny plánujú koncom tohto týždňa opatrenia uvoľniť a povinnú karanténu nahradiť len povinným testovaním. Čoraz viac štátov dáva navyše výhodu tým, ktorí sú zaočkovaní oboma dávkami vakcíny a nevyžaduje od nich test ani karanténu.

Ministerstvo zahraničných vecí chce dosiahnuť, aby sa zákaz rekreácie v zahraničí skončil už v sobotu 15. mája. Či sa to podarí, je otázne. „Ide o najskorší možný termín. Snažíme sa o koordináciu, keďže viaceré krajiny avizovali otváranie letnej turistickej sezóny,“ vraví štátny tajomník ministerstva Martin Klus (SaS).

Len s konzíliom

O zrušení nariadenia môže rozhodnúť vláda až po zasadnutí konzília odborníkov a pandemickej komisie, ktoré by sa museli konať v utorok alebo v stredu. Rokovanie komisie ani konzília však podľa informácií denníka SME zatiaľ naplánované nie je. Oficiálne platí zákaz dovoleniek do zahraničia do konca núdzového stavu. Ten by však podľa zistení SME mohol skončiť už počas budúceho týždňa, a nie až 28. mája, ako bolo pôvodne avizované.

Cestovanie by sa malo následne riešiť pandemickým semaforom, ktorý spravuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Problémom je aj návrat na Slovensko – zatiaľ stále platí povinná 14-dňová karanténa, ktorá však môže skončiť po ôsmich dňoch, ak navrátilec bude mať negatívny výsledok RT-PCR test. Jeho vykonanie hradí štát.