Počet obetí bombového útoku pri škole v Kábule vzrástol na 50

Bomba vybuchla v aute pred školou.

9. máj 2021 o 9:36 (aktualizované 9. máj 2021 o 10:06) TASR

KÁBUL. Počet obetí sobotňajšieho bombového útoku v blízkosti dievčenskej školy v afganskom hlavnom meste Kábul vzrástol na 50, pričom mnohé z nich sú vo veku 11 až 15 rokov.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na afganské ministerstvo vnútra.

K výbuchu došlo neďaleko školy v prevažne šiitskej štvrti Dašte Barčí na západe Kábulu. Hovorca ministerstva vnútra Tárik Árjan uviedol, že bomba vybuchla v aute pred školou a keď sa študenti v panike snažili dostať von zo školy, explodovali ďalšie dve.

Podľa hovorcu bolo zranených viac ako 100 osôb, väčšinou študentiek.

K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil, afganské úrady vrátane prezidenta Ašrafa Ghaního z útoku obvinili hnutie Taliban. "Za týmto útokom stojí Taliban. Podobné útoky na vzdelávacie inštitúcie podnikol už aj v minulosti," uviedol Árjan.

Militantné hnutie Taliban poprelo zodpovednosť za výbuchy a útok odsúdilo.



Oblasť Kábulu, v ktorej k explóziám došlo, je poznačená násilnosťami voči šiítskej menšine a najčastejšie sa k ním hlási odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS). K sobotňajšiemu útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Organizácia IS sa v minulosti prihlásila k útokom proti šiítom v rovnakej oblasti, vrátane dvoch vlaňajších útokov na školské zariadenia, pri ktorých zomrelo 50 ľudí, väčšinou študentov.



K sobotňajším výbuchom došlo v čase, keď zvyšných 2 500 až 3 500 amerických vojakov sa začalo oficiálne sťahovať z Afganistanu. Z krajiny majú odísť najneskôr do 11. septembra.