Trosky čínskej rakety dopadli západne od Maldív

Stupeň čínskej rakety patril k najväčšiemu vesmírnemu odpadu, aký vstúpil do zemskej atmosféry za posledné desaťročie.

9. máj 2021 o 7:21 ČTK

PEKING. Trosky 21-tonového stupňa čínskej rakety Dlhý pochod 5B dopadli dnes o 4:24 SELČ do Indického oceánu západne od súostrovia Maledivy.

Oznámili to čínske médiá, podľa ktorých väčšina stroja zhorela pri vstupe do atmosféry, informovala agentúra Reuters. Správy o tom, že by trosky rakety dopadli do obývaných oblastí, zatiaľ nikto nehlásil.

Stupeň čínskej rakety patril k najväčšiemu vesmírnemu odpadu, aký vstúpil do zemskej atmosféry za posledné desaťročie. K incidentu podobných rozmerov pritom došlo naposledy pred rokom, a jednalo sa rovnako o časť rakety Dlhý pochod 5B. Niektoré jej časti vtedy dopadli do Pobrežia Slonoviny, kde podľa médií zničili niekoľko domov. Nikto pri incidente neprišiel o život.

Časť rakety, ktorá dopadla na zem dnes, vážila podľa odhadov asi 18 až 20 ton. Z krajiny odštartovala na konci apríla a do vesmíru vyniesla základný modul budúcej čínskej orbitálnej stanice. Namiesto zostupu do atmosféry však jeden zo stupňov rakety zostal na obežnej dráhe a obiehal Zem rýchlosťou takmer 7,7 kilometrov za sekundu.

Vedci po celom svete sa potom snažili predpovedať, kedy raketa vstúpi do atmosféry a kam asi dopadne, keďže postupne strácala výšku.

Pre veľké množstvo rôznych premenných však aj najlepšie odhady počítali s odchýlkou ​​až niekoľko dní, predikcie sa začali spresňovať až niekoľko hodín pred predpokladaným pádom.

Reuters poznamenáva, že rozdiel jednej minúty pri vstupe do atmosféry ovplyvnil miesto dopadu trosiek o stovky kilometrov.

Vzhľadom na to, že 70 percent povrchu Zeme tvoria oceány, bola najväčšia pravdepodobnosť, že raketa dopadne do vody. Podľa astrofyzika Jonathana McDowella z Harvardovej univerzity mohli trosky spadnúť od New Yorku, Madridu a Pekingu na severnej pologuli až po južné Čile a novozélandskú metropolu Wellington na južnej pologuli.

Experti zo západných krajín pre nekontrolovateľný zostup rakety Čínu kritizovali za nezodpovedný prístup. Čínsky štátny bulvárny denník The Global Times však tvrdenia o tom, že sa raketa vymkla kontrole a mohla by spôsobiť škody, označil za "západný humbuk".