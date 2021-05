Železničnú dopravu v Británii narušili inšpekcie vysokorýchlostných vlakov

Na vozňoch Hitachi 800 sa objavili trhliny.

8. máj 2021 o 21:19 SITA

LONDÝN. Osobnú železničnú dopravu vo Veľkej Británii narušila preventívna kontrola viacerých vysokorýchlostných vlakov po tom, ako sa objavili trhliny na niekoľkých vozňoch Hitachi 800.

Informovala o tom spoločnosť Network Rail, ktorá je prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry. „Spozorovali sme trhlinu a preto v rámci preventívneho opatrenia kontrolujeme všetky vozne," povedal hovorca spoločnosti. Hneď nebolo konkrétne jasné, kde trhliny zistili, a či inšpekcie budú obmedzovať železničnú dopravu aj v nedeľu.

Spoločnosť Hitachi Rail sa za narušenie dopravy ospravedlnila. „Spolupracujeme so všetkými partnermi na tom, aby sa problém vyriešil tak rýchlo a bezpečne, ako je to možné," povedal hovorca firmy. „Chceli by sa sa pasažierom čo najúprimnejšie ospravedlniť za vplyv, ktorý to môže mať na ich cestovné plány," dodal.