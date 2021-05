Škótska národná strana smeruje k ďalšiemu obhájeniu víťazstva

V hre je aj mandát na ďalšie referendum o nezávislosti Škótska.

8. máj 2021 o 16:56 SITA

LONDÝN. Po zrátaní hlasov v 49 volebných obvodoch po voľbách do škótskeho parlamentu vládna Škótska národná strana (SNP) získala 40 kresiel a jasne smeruje k tomu, že už štvrtýkrát v regionálnych voľbách zvíťazí.

Väčšina v škótskom parlamente by strane umožnila presadzovať ďalšie referendum o nezávislosti Škótska.

Vzhľadom na volebný systém, ktorý alokuje časť kresiel pre proporcionálne zastúpenie, sa však môže stať, že Škótska národná strana nebude mať 65 kresiel potrebných pre majoritu v parlamente v Edinburghu.

Hlasy v sobotu zrátavajú aj po voľbách do waleského parlamentu a po regionálnych voľbách v Anglicku.

Voľby v Škótsku sú však tie, ktoré by mohli mať najväčšie implikácie pre Spojené kráľovstvo.

Ak by SNP dosiahla väčšinu, jej líderka, prvá ministerka Nicola Sturgeonová, by mohla argumentovať, že ma mandát na ďalšie referendum.

Ak sa to strane nepodarí, britský premiér Boris Johnson, ktorý má posledné slovo pri povolení referenda, by mohol argumentovať, že Sturgeonová mandát na referendum nemá.

Zástupca škótskej prvej ministerky John Swinney sa však vyjadril, že SNP by mohla mať právo na usporiadanie nového plebiscitu, hoci by nemala väčšinu, ale získala by dostatočnú podporu od iných strán presadzujúcich samostatnosť, napríklad od Škótskych zelených.