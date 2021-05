Pápež podporil zrušenie patentov na vakcíny proti koronavírusu

František opakovane vyjadril potrebu zdieľania vakcín.

8. máj 2021 o 12:28 TASR

VATIKÁN. Pápež František vyjadril v sobotu podporu zrušeniu patentov na vakcínu proti koronavírusu v záujme posilnenia jej dodávok chudobným krajinám. Informuje o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pápež to povedal vo videoposolstve v rodnom španielskom jazyku pre charitatívny koncert Vax Live. Hovoril o "duchu spravodlivosti, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme zabezpečili univerzálny prístup k vakcíne a dočasne pozastavili platnosť práv na duševné vlastníctvo", cituje AFP.

Súvisiaci článok Zrušte patenty, vyzývajú výrobcov vakcín chudobnejšie krajiny Čítajte

František opakovane vyslovil potrebu zdieľania vakcín. Zároveň odsúdil "vírus individualizmu", ktorý "nás robí ľahostajným k utrpeniu druhých". "Variantom tohto vírusu je uzatvorený nacionalizmus, ktorý nám napríklad bráni v internacionalizácii vakcín," spresnil pápež.

"Ďalším variantom je to, keď povýšime zákony trhu či duševného vlastníctva nad zákony lásky a zdravia ľudstva," dodal.

Vyjadrenia pápeža prišli po tom, čo Spojené štáty prekvapivo vyjadrili podporu globálnemu zrušeniu patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Proti tomuto kroku ostro vystupujú hlavní výrobcovia liekov s tým, že by išlo o precedens, ktorý by mohol ohroziť inovácie v budúcnosti. Trvajú tiež na tom, že tento krok by výrobu vakcín neurýchlil.

Na sobotňajšom charitatívnom virtuálnom koncerte Vax Live, zameranom na podporu rýchlejšieho a spravodlivejšieho očkovania vo svete, sa napríklad zúčastnia aj britský princ Harry či americká popová speváčka Jennifer Lopez.