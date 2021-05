Biden je presvedčení, že jeho schôdzka s Putinom sa uskutoční

Stretnutie by sa mohlo konať v júni počas Bidenovej cesty do Európy.

8. máj 2021 o 10:32 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden vyjadril v piatok presvedčenie, že jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa uskutoční. Informoval o tom Biely dom na svojej internetovej stránke.

Biden na tlačovej konferencii na novinársku otázku, či sa v júni bude môcť stretnúť s Vladimirom Putinom, odvetil: "Som si istý, že to dokážeme. Nemáme žiadny konkrétny čas alebo miesto. Na tom sa pracuje."

Ďalšia novinárska otázka znela: "Pán prezident, máte vôbec obavy z toho, že Vladimir Putin zhromažďuje svoje jednotky na hraniciach s Ukrajinou? Vnímate to ako správu pre vás? A mohlo by to ovplyvniť vašu túžbu po osobnom stretnutí s ním?"

Joe Biden odpovedal: "Nemá to vplyv na moju túžbu stretnúť sa s ním zoči-voči. A všimnite si, že predtým tam mal viac vojakov. Sťahuje svoje jednotky. Stále sú tam nazhromaždení vojaci, ale podstatne menej ako pred mesiacom."

Biden ešte v utorok na brífingu v Bielom dome vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO bude 14. júna v Bruseli.

Biden a Putin mali 13. apríla v poradí druhý telefonát od inaugurácie amerického prezidenta. Podľa Kremľa prezidenti diskutovali o stave bilaterálnych vzťahov a mnohých medzinárodných otázkach.

Biely dom dodal, že Biden navrhol Putinovi osobné stretnutie v tretej krajine, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v dohľadnej budúcnosti. Biden neskôr vysvetlil, že Putinovi navrhol, aby sa stretli v lete v Európe.