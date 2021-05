Bieloruská opozícia vyzýva na protesty a Úniu na tvrdšie sankcie

V Bielorusku vypukli rozsiahle protesty po prezidentských voľbách.

7. máj 2021 o 15:18 SITA

MINSK. Oponenti bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vyzývajú na obnovenie masových protestov v krajine. Ako uvádza spravodajský portál Euronews, na to, aby svetu pripomenuli neustále porušovanie ľudských práv zo strany režimu a pokračujúci odpor, by chceli využiť víkendové oslavy Dňa víťazstva. Žiadajú tiež Brusel, aby sprísnil sankcie proti vláde v Minsku.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Bielorusku vypukli rozsiahle protesty po tom, ako v auguste 2020 dlhoročný líder krajiny Lukašenko vyhral v prezidentských voľbách, ktoré však boli podľa opozície zmanipulované. Úrady reagovali brutálnym zásahom proti demonštrantom.

Súvisiaci článok Cichanovská vyzvala mocnosti na ďalšie sankcie voči režimu v Bielorusku Čítajte

Pavel Latuška, jedna z kľúčových opozičných postáv, v rozhovore pre Euronews vyzval na ďalšie masové protesty v nedeľu, na Deň víťazstva.

„Na jednej strane je tu faktor ukázať, že sa nevzdávame, že nesúhlasíme so sfalšovaním volieb, ktoré sa udialo 9. augusta 2020, s násilím režimu proti Bielorusom," skonštatoval s tým, že je pre nich veľmi dôležité vyslať svetovej komunite signál, že Bielorusi nesúhlasia s režimom, ktorý v súčasnosti existuje v ich krajine.

„Na druhej strane je to legálne štátne podujatie, toto je jediná príležitosť, ako sa legálne zúčastniť na masovom podujatí na území Bieloruska. Nemáme na to žiadne iné príležitosti," doplnil.



Prenasledovanie opozície v Bielorusku je podľa Latušku najhorším terorom, aký Európa zažila za 40 rokov, a vyzval Európsku úniu, aby zaviedla prísnejšie sankcie ako tie, ktoré už na Minsk uvalili, ako napríklad odpojenie od platobného systému SWIFT alebo iné ekonomické opatrenia, podobné ako tie, ktoré blok využil proti Rusku. „Hovoríme tu o represiách proti stovkám tisíc Bielorusov, miliónom Bielorusov," poznamenal a pripomenul "mŕtvych, zabitých i mučených".



„A teraz hovoríte, že sankcie proti 88 ľuďom a siedmim podnikom, ktoré nemajú žiadny dopad na ekonomiku krajiny, sú sankcie? No, Lukašenko sa na tom, nanešťastie, len smeje," uzavrel.



Prezident Lukašenko dosiaľ ignoruje výzvy opozície na rokovania o organizovaní opakovaných volieb za slobodných a férových podmienok, ukončení policajného násilia a prepustení politických väzňov.