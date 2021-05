Medzi republikánmi stúpa žena so slovenským menom a Trumpovými názormi

Stefaniková má po otcovi český pôvod.

7. máj 2021 o 15:38 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. V dome Stefanikovcov v štáte New York sa v kuchyni vždy miešali dve tradície. Po matke tá talianska a po otcovi Kenovi Stefanikovi česká. Aspoň tak o sebe hovorí Elise Stefaniková, vychádzajúca hviezda amerických republikánov.

Tá česká sa u nich najviac prejavuje na vianočnom menu, pochválila sa ešte v roku 2015 pre web FamousDC.

„Z otcovej strany rodiny máme zvyk, že vždy na Vianoce mama urobí pierogy - jedny plnené kapustou, druhé syrom,“ spomína na jedlo populárne najmä v Poľsku. „Nie som si istá, či som ich mala rada ako dieťa, ale teraz ich naozaj obľubujem.“

Podobné posuny vidno aj v jej politickej kariére. Politička s rovnakým menom ako kozmopolita a zakladateľ Československa, Milan Rastislav Štefánik, sa už čoskoro môže stať dôkazom toho, že exprezident a izolacionista Donald Trump má stále vplyv na Republikánsku stranu.

Tretia najvyššia

Už budúci týždeň totiž budú republikánski kongresmani hlasovať, či na čele ich straníckej konferencie (orgán v snemovni, ktorý riadi dennodennú činnosť poslancov a vydáva pre nich správy) nenahradí Liz Cheneyovú kritickú voči Trumpovi.

Ak by sa tak stalo, 36-ročná Stefaniková by sa stala treťou najvyššie postavenou spomedzi 212 republikánov v snemovni. Vyslúžila si to najmä dvoma situáciami.