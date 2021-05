Berlín sa postavil proti návrhu pozastaviť platnosť patentov na vakcíny

Nemecko tvrdí, že právna ochrana nijako nebráni výrobe očkovacích látok.

6. máj 2021 o 22:30 TASR

BERLÍN. Nemecká vláda vo štvrtok nesúhlasne reagovala na návrh Spojených štátov vyzývajúci na celosvetové pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti ochoreniu Covid-19.

Berlín uviedol, že takáto právna ochrana nijako nebráni výrobe očkovacích látok.

"Limitujúcimi faktormi pri výrobe vakcín sú kapacity tovární a vysoký štandard kvality, nie patenty," priblížila hovorkyňa nemeckej vlády, ktorú citovala agentúra AFP. "Ochrana duševného vlastníctva je zdrojom inovácií a malo by to tak ostať," dodala v tejto súvislosti.

Farmaceutické spoločnosti, ktorých by sa návrh dotkol, podľa Berlína už pracujú so svojimi partnermi na zvýšení výrobných kapacít.

Agentúra AFP podotýka, že v Nemecku sídli firma BioNTech, ktorá spolu s americkou spoločnosťou Pfizer vyvinula jednu z proticovidových vakcín. Práve firma BioNTech vo štvrtok reagovala podobne ako nemecká vláda, pričom uviedla, že "patenty nie sú limitujúcim faktorom pri výrobe a distribúcii našej vakcíny". Rovnako sa pre AFP vyjadril aj Albert Bourla, riaditeľ spoločnosti Pfizer.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas pritom uviedol, že Berlín je pripravený viesť rozhovory o návrhu pozastaviť platnosť patentov. "Je to diskusia, voči ktorej sme otvorení," povedal novinárom.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn zase poznamenal, že Berlín podporuje cieľ amerického prezidenta Joea Bidena, v súlade s ktorým "je zásobiť svet vakcínami jediným východiskom z pandémie." Zároveň však dodal, že krajiny, ktoré očkovacie látky vyrábajú, ich "musia aj vyvážať do iných krajín", čím podľa AFP poukázal na zdržanlivosť Washingtonu vzdať sa svojich zásob.

Podporovatelia návrhu na zrušenie patentovej ochrany predpokladajú, že uvoľnenie obmedzení urýchli výrobu lacných generických vakcín. To by podľa nich pomohlo chudobným krajinám, ktoré majú problémy so zaočkovaním svojho obyvateľstva pre nedostatok dodávok vakcín.

Odporcovia zase tvrdia, že takýto krok by oslabil práva na duševné vlastníctvo, ako aj motiváciu dosahovať zisky, čo by v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvnilo farmaceutický výskum i vývoj.