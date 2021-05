Seznam Zprávy verzus vicepremiér? Jeden porazený je už jasný

Hamáček v politike končí.

6. máj 2021 o 16:13 Matúš Krčmárik

V kauze, ktorá sa práve odohráva v Česku, asi tak skoro neprekročíme úroveň tvrdení: Ja verím tejto strane, ale...

Zjednodušene, o čo ide. Web Seznam Zprávy napísal, že podpredseda vlády, minister vnútra a chvíľu aj zahraničia Jan Hamáček plánoval výmenou za to, že ututlá informácie o ruskej operácii vo Vrběticiach (nezabúdajme, dve ľudské obete), doviezť z Moskvy vakcínu Sputnik V a dostať na summit do Prahy duo Biden – Putin.

Samozrejme, môžeme si jednoducho povedať, že Seznam Zprávy je seriózne médium, autor Janek Kroupa jedným z najväčších mien českej investigatívy a to by malo byť zárukou, že si dajú pozor na to, aby sa nestali súčasťou špionážnych hier.

Že by skrátka podobnú informáciu nevypustili bez dôkazov. Možnosť, že by úmyselne klamali, môžeme zavrhnúť úplne.

Na druhej strane je naozaj ťažké uveriť, že by bol Hamáček natoľko naivný, aby sa chystal na plánovanú pološpionážnu výpravu s Andrejom Dankom s vierou, že utají obrovský škandál a dotiahne do Prahy amerického prezidenta.