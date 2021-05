Po vlastných za bizónmi. O tradičnom love v národnom parku rozhodne lotéria

O 12 miest má záujem viac ako 45 000 záujemcov.

6. máj 2021 o 14:27 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON. Federálna správa amerických parkov zriadila lotériu na výber dvanástich lovcov, ktorí dostanú unikátnu príležitosť zastreliť divoko žijúceho bizóna na severnom okraji národného parku okolo Veľkého kaňonu (Grand Canyon).

Do lotérie sa prihlásilo viac ako 45 000 záujemcov.

Ochrana histórie aj vodných zdrojov

Správa tvrdí, že populácia zvierat vážiacich aj vyše 900 kilogramov rastie. Stáda poškodzujú archeologické náleziská a znečisťujú vodné zdroje. Preto je podľa správy potrebné znížiť ich počty.

Dobrovoľníci mali na prihlásenie do lotérie 48 hodín. Asi 15 percent zo 45-tisíc prihlásených pochádza z Arizony, kde sa park nachádza, tretina ich je z Texasu, Kalifornie, Utahu či Colorada. Úrady teraz vyberú náhodne 25 mien.

Po vlastných

Unikátneho odstrelu plánovaného na tohtoročnú jeseň sa bude môcť zúčastniť prvých 12 z tých záujemcov, ktorí doručia úradom požadované potvrdenia a formuláre, ktoré majú dokázať schopnosti a zručnosti záujemcov.

Vybratých šťastlivcov, ktorých mená oznámia do 17. mája, však čaká namáhavá práca. V parku sa nebudú môcť pohybovať v motorových vozidlách a na odtiahnutie mŕtveho bizóna nebudú môcť použiť ani domáce zvieratá. Na pomoc si môžu priniesť podporný tím.

Prácu by im mohol skomplikovať aj sneh, keďže niektoré oblasti na severe parku sa nachádzajú v nadmorskej výške okolo 2500 metrov.

Správcovia parku zdôrazňujú, že nejde o lov, ktorý je na území národných parkov zakázaný. Bizóny možno loviť v Arizone len mimo územia parkov, povolenie pre Američanov z iných kútov USA však môže stáť až 5 400 dolárov (4 498 eur).

Každému lovcovi tiež úrady povoľujú uloviť za život len ​​jediného bizóna. Kusy odstrelené v rámci tohto lovu sa do loveckej histórie poľovníkov nezapočítavajú.

Podľa archeológa Matta Malleryho, ktorý sa do lotérie tiež prihlásil, je zredukovanie počtu bizónov v parku potrebné z pohľadu udržania rovnováhy v ekosystéme.

Okrem odstrelu bizóny aj presúvajú

Využitie dobrovoľníkov je pre úrady lacným spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť.

"Je to potrebné urobiť kvôli údržbe. A keď už to bude niekto robiť, tak to pokojne môžem byť ja," dodal účastník lotérie pre denník The Guardian.

Správa parku neplánuje znížiť počet bizónov výraznejšie, každý z vyžrebovaných poľovníkov dostane povolenie odstreliť len jediné zviera, ktoré si následne bude môcť ponechať.

Správcovia odhadujú, že sa v parku teraz nachádza 300 až 500 bizónov, ich počet pritom chcú postupom času zredukovať na 200. Okrem odstrelu sa využíva aj presun bizónov do iných častí voľnej prírody alebo na farmy.