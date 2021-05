Únia zvažuje uvoľniť patenty, k vakcíne by sa skôr dostali aj chudobní

Uvoľňovanie patentov podporilo aj USA.

6. máj 2021 o 12:23 TASR

BRUSEL. Brusel je pripravený diskutovať o návrhu na pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti infekčnej chorobe Covid-19, ktorý v stredu podporili aj Spojené štáty. Vo štvrtok to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Zároveň však podľa agentúry AFP zdôraznila, že prioritou Európy bude zvýšenie globálnych dodávok a nepriamo kritizovala Spojené štáty a Britániu za obmedzenie vývozu vakcín.

"Európska únia je taktiež pripravená rokovať o akomkoľvek návrhu, ktorý efektívne a pragmaticky rieši túto krízu," uviedla von der Leyenová na on-line konferencii.

Z toho dôvodu sú podľa nej v Bruseli "pripravení diskutovať o tom, ako by návrh Spojených štátov vzdať sa duševného vlastníctva vakcín mohol pomôcť dosiahnuť tento cieľ."

Splnomocnenkyňa americkej vlády pre obchodné záležitosti Katherine Taiová v stredu uviedla, že Washington podporuje návrh na celosvetové pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny. Tento krok privítal aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie spomínaných patentov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, potom by vakcíny mohla vyrábať každá technologicky schopná firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám.

V apríli vyzvalo prezidenta USA Joea Bidena viac ako 60 bývalých hláv štátov a vlád, vrátane niekdajších lídrov Británie a Francúzska, a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny, aby tento návrh podporil.