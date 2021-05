USA podporili návrh na pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti covidu

Bidenova administratíva bude o konkrétnych podmienkach rokovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie.

5. máj 2021 o 22:53 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty podporili v stredu návrh na celosvetové pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19.

Ako píše agentúra AFP, administratíva amerického prezidenta Joea Bidena bude o konkrétnych podmienkach návrhu rokovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Práva duševného vlastníctva sú síce dôležité, Washington však "podporuje pozastavenie tejto ochrany pre vakcíny proti (ochoreniu) COVID-19," uviedla vo vyhlásení splnomocnenkyňa americkej vlády pre obchodné záležitosti Katherine Taiová.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ide o globálnu zdravotnú krízu a mimoriadne okolnosti pandémie COVID-19 si vyžadujú mimoriadne opatrenia," dodala.

Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie týchto patentov na pôde WTO spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, potom by vakcíny mohla vyrábať každá technologicky schopná firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám.

Viac ako 60 bývalých hláv štátov a vlád, vrátane bývalých lídrov Británie a Francúzska, a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny vyzvalo v apríli prezidenta Bidena, aby tento návrh podporil.

V ich otvorenom liste sa uvádza, že na základe súčasného tempa výroby vakcín si väčšina chudobných krajín bude musieť na dosiahnutie masovej imunizácie proti covidu počkať minimálne do roku 2024.

Nové varianty vírusu budú medzitým aj naďalej zabíjať ľudí a vzájomne prepojená globálna ekonomika bude naďalej poškodzovaná, "kým nebudú mať všetci a všade prístup k bezpečnej a účinnej vakcíne," uviedol nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz.