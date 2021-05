Rozhovory o vláde v Bulharsku zlyhali, v júli sa uskutočnia nové voľby

Doterajší premiér Borisov nenašiel koaličného partnera.

5. máj 2021 o 20:10 SITA

SOFIA. V Bulharsku sa pravdepodobne 11. júla uskutočnia ďalšie voľby, keďže tri najväčšie strany v tamojšom parlamente rezignovali na pokusy o zostavenie vládnej koalície.

Prezident Rumen Radev v stredu vyhlásil, že očakáva vymenovanie novej volebnej komisie do 11. mája. Vtedy by mohol rozpustiť parlament, vymenovať dočasnú vládu a vyhlásiť nové voľby.

Borisov nenašiel koaličného partnera

Po aprílových voľbách nastala v Bulharsku patová situácia, keďže mnohé strany túžili po výmene doterajšieho premiéra Bojka Borisova a jeho stredopravej strany GERB. Tá v hlasovaní prilákala najviac voličov, no nedosiahla väčšinu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šesťdesiatjedenročný Borisov, ktorý s menšími prestávkami zastával post bulharského premiéra počas ostatných 11 rokov, netrval na tom, že obsadí pozíciu predsedu vlády.

Dávnejšie ponúkol kompromis a skonštatoval, že „nerozdelí“ národ a radšej navrhne „iného kandidáta na predsedu vlády s jasnou orientáciou na Európu a NATO“. Ani s týmto však nepochodil.

Ohrozenie reforiem z eurofondov

Podľa najnovších prieskumov by však ani opakované voľby nemuseli priniesť požadovaný efekt a zdá sa, že hlasovanie by sa mohlo skončiť podobným výsledkom ako v apríli, čo by mohlo spôsobiť ďalšie ťažkosti v najchudobnejšej členskej krajine Európskej únie.

Analytici uviedli, že politická nestabilita môže brániť schopnosti Bulharska efektívne využívať fondy EÚ určené na odstraňovanie následkov koronavírusu a narušiť jeho cestu k prijatiu meny euro v roku 2024.