Nemecko a WHO zriadia globálne zdravotné monitorovacie centrum

Pandémia odhalila medzery v globálnom systéme výmeny informácií o epidémiách.

5. máj 2021 o 17:07 SITA

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Zdroj: TASR/AP)

ŽENEVA. V Nemecku zriadia globálne monitorovacie centrum zamerané na prevenciu a prípravu na budúce ohrozenia verejného zdravia, akým je pandémia ochorenia COVID-19.

V stredu to oznámila tamojšia vláda spolu so zástupcami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Globálne centrum „pandemických a epidemických informácií" bude sídliť v Berlíne a koordinovať ho bude WHO. Jeho cieľom bude zber dát, monitorovanie rizík a pomoc pri inováciách.

„Súčasná pandémia COVID-19 nás naučila, že proti pandémiám a epidémiám môžeme bojovať len spolu," skonštatovala nemecká kancelárka Angela Merkelová s tým, že centrum by malo prepojiť vládny, akademický a súkromný sektor.

Podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa pandémia „odhalila medzery v globálnom systéme výmeny informácií o pandémiách a epidémiách".

Centrum, ktoré dostane od Nemecka asi 30 miliónov eur a bude sa uchádzať o finančnú podporu aj inde, bude stavať na existujúcich monitorovacích mechanizmoch WHO a ďalších.

Takými sú napríklad Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) alebo iniciatíva Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS).