Facebook rozhodne o ďalšom blokovaní Trumpa, ten už spustil vlastnú stránku

Viaceré sociálne siete blokujú účty bývalého amerického prezidenta.

5. máj 2021 o 10:39 TASR

WASHINGTON. Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok spustil na svojej webovej stránke blog na zverejňovanie správ.

Ľudia môžu tieto príspevky zdieľať na Facebooku a Twitteri, ktoré Trumpove používateľské účty zablokovali, informovala v stredu agentúra Reuters.

Viaceré sociálne siete Trumpove účty zablokovali po tom, ako jeho podporovatelia 6. januára vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu.

Dozorný orgán spoločnosti Facebook má v stredu rozhodnúť o tom, či zablokovanie Trumpovho účtu predĺži, pripomína Reuters.

Twitter zablokoval Trumpov účet natrvalo

Webová stránka nazvaná "Z pracovného stola Donalda Trumpa" (From the Desk of Donald J. Trump) obsahuje Trumpove príspevky, ktoré je možné zdieľať a označiť tlačidlom "páči sa mi".

Hovorca spoločnosti Twitter povedal, že obsah z tejto webovej stránky bude povolený, ak nebude v rozpore s pravidlami Twitteru. Pokusy obísť zablokovanie Trumpovho účtu však povolené nebudú.

Twitter tvrdí, že Trumpov účet je zablokovaný natrvalo i v prípade, ak by sa opäť rozhodol kandidovať. Spoločnosť YouTube v marci uviedla, že Trumpovi návrat na svoju platformu povolí len v prípade, že prestane s podnecovaním násilia.

Stránka nie je ohlásenou platformou

Facebook sa v súvislosti s príspevkami z Trumpovej novej webovej stránky zatiaľ nevyjadril.

Jason Miller, hovorca Trumpovej volebnej kampane z roku 2020, na Twitteri napísal, že táto webová stránka nie je novou "platformou", ktorú prezident plánuje spustiť.

Ďalšie informácie o novej platforme budú podľa Millera zverejnené "v blízkej budúcnosti".