Lavrov bude v Arménsku a Azerbajdžane rokovať o Náhornom Karabachu

Šéf ruskej diplomacie pricestuje do Jerevanu ešte v stredu.

5. máj 2021 o 10:03 TASR

MOSKVA. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v najbližších dňoch navštívi Arménsko a Azerbajdžan, aby s tamojšími predstaviteľmi rokoval o situácii v Náhornom Karabachu, informovala agentúra TASS.

Ešte v stredu pricestuje do Jerevanu a vo štvrtok ho čaká séria stretnutí s arménskymi lídrami. Do Baku by mal vycestovať v pondelok 10. mája.

"Prioritou rokovaní bude implementácia vyhlásení predstaviteľov Ruska, Azerbajdžanu a Arménska z 9. novembra 2020 a 11. januára 2021," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Arménsko, Azerbajdžan a Rusko v novembri minulého roka podpísali spoločné vyhlásenie o zastavení bojov v Náhornom Karabachu.

Na základe tejto dohody bolo v januári tohto roka v Náhornom Karabachu otvorené Rusko-turecké centrum na kontrolu prímeria. TASS dodáva, že vyriešenie situácie v Náhornom Karabachu je jednou z hlavných priorít ruskej diplomacie.

Náhorný Karabach sa nachádza v juhozápadnom Azerbajdžane, ale od ukončenia vojny v roku 1994 bol pod kontrolou síl etnických Arménov, ktorých podporuje Jerevan. Je medzinárodne neuznaným štátom, pričom okolo 95 percent jeho obyvateľov tvoria Arméni.

Vojenský konflikt v oblasti opätovne vypukol v septembri a vyžiadal si viac ako 6000 mŕtvych vrátane civilistov. V šesť týždňov trvajúcej vojne utrpelo Arménsko od Azerbajdžanu krutú porážku, keď Azerbajdžan získal späť územia, o ktoré prišiel pred 30 rokmi.