Lídri sa zrejme vzdali cieľa parížskej klimatickej dohody, myslí si Thunbergová

Švédska aktivistka sa stretla s premiérom Löfvenom.

5. máj 2021 o 8:00 TASR

KODAŇ. Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v utorok uviedla, že svetoví lídri sa zrejme vzdali naplnenia cieľa zakotveného v parížskej klimatickej dohode z roku 2015.

Podľa toho by globálny nárast teploty nemal prekročiť 1,5 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou, v opačnom prípade nastane nezvratná klimatická zmena, píše agentúra AFP.

"My, predstavitelia mladej generácie... to nebudeme akceptovať," povedala Thunbergová na virtuálnej tlačovej konferencii.

Spoločne s ďalšími troma predstaviteľmi jej hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť) sa pred novembrovým klimatickým summitom OSN COP26 v škótskom Glasgowe stretli v pondelok so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom.

"Myslím si, že budú potrebné kompromisy. Musíme si tiež uvedomiť, že nemôžeme opustiť zákony fyziky," povedala Thunbergová v angličtine a vyzvala ostatných, aby aj oni prehovorili o tejto dôležitej téme.

"Všetci musíme viac-menej vykročiť zo svojich komfortných zón, no táto zodpovednosť by nemala padnúť na nás - tínedžerov, mladých ľudí, aktivistov a vedcov. Pretože to nie je naša práca, našou úlohou je byť tínedžermi a robiť to, čo bežní tínedžeri robia," dodala.

Thunbergová v apríli avizovala, že plánuje vynechať novembrový klimatický summit COP26. Ako dôvod uviedla, že nerovnomerné dodávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 znamenajú, že krajiny sa nebudú môcť na summite zúčastniť za rovnakých podmienok.

Aktivistka, ktorá začala robiť kampaň proti zmene klímy ako 15-ročná v roku 2018, získala hlavnú cenu organizácie Amnesty International za ľudské práva a tiež švédske ocenenie Right Livelihood Award (Cena za správny život), ktoré sa často prezentuje ako alternatívna Nobelova cena. V roku 2019 ju americký časopis Time vyhlásil za osobnosť roka.