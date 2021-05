Poslanci francúzskeho parlamentu schválili zákon o ochrane klímy

Ochranári zákon kritizujú ako nedostatočný.

4. máj 2021 o 21:31 TASR

PARÍŽ. Poslanci dolnej komory francúzskeho parlamentu schválili v utorok zákon, ktorý obsahuje široké spektrum opatrení na ochranu klímy.

Podľa ochrancov životného prostredia však opatrenia zakotvené v tejto legislatíve nie sú ani zďaleka dostatočné, informovala agentúra Reuters.

Schváleniu zákona predchádzalo viac ako 200 hodín diskusií na pôde parlamentných výborov i v pléne Národného zhromaždenia. Návrh napokon podporilo 332 poslancov, proti ich bolo 77.

Okrem množstva iných opatrení má nový zákon zabrániť ďalšiemu rozširovaniu letísk, zamedziť používaniu ohrievačov na vonkajších terasách či obmedziť odpad, ktorý vzniká pri balení výrobkov.

Francúzska vláda viedla o návrhu klimatického zákona aj konzultáciu s občanmi, v ktorej 150 zástupcov verejnosti vypracovalo zoznam obsahujúci desiatky návrhov, ako obmedziť emisie skleníkových plynov. Niektorí z nich následne kritizovali vládu prezidenta Emmanuela Macrona, že ich do zákona zakomponovala len v zredukovanej podobe.

"Namiesto veľkých slov a obrovských a nedosiahnuteľných cieľov, ktoré v spoločnosti vzbudzujú len odpor, prichádzame s účinnými opatreniami," povedala poslancom ministerka životného prostredia Barbara Pompiliová.

Efektívnosť schválených krokov však okamžite spochybnili aktivisti z ochranárskej organizácie Greenpeace.

"Je to zákon, ktorý by možno stačil tak pred 15 rokmi, keď nebola klimatická kríza taká vyhrotená. V roku 2021 to už na účinný boj proti globálnemu otepľovaniu nestačí," uviedol šéf francúzskej pobočky Greenpeace Jean-Francois Julliard.

O návrhu zákona musí ešte hlasovať horná komora parlamentu, Senát, a napokon o nej musí ešte raz hlasovať Národné zhromaždenie.